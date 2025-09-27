nathan blakeszemélyazonosság-lopás
Tévesen közölték a családjával, hogy meghalt, miközben „csak” ellopták a személyazonosságát

2025. 09. 27. 11:35
A halottnak hitt férfi anyja felhívta a fiát, hogy életben van-e még, miután a rendőrök kopogtattak az ajtaján.

Egy 35 éves brit férfi egyik este éppen kilépett a fürdőkádból az otthonában, amikor egy szürreális telefonhívást kapott édesanyjától: két spanyol rendőr érkezett az otthonukhoz, hogy közöljék az idős nővel a lesújtó hírt a fia haláláról. Bár Nathan Blake-ben felmerült, hogy csak egy átverésről van szó, útlevéllel a kezében a szülei házához sietett, hogy bebizonyítsa a rendőrségnek, márpedig életben van – írja a London Evening Standard.

Ezután egy „rémisztő, zűrzavaros éjszaka” következett, amely során a brit konzulátusra beérkezett hívás egy bizarr csavart tárt fel:egy férfi az elmúlt három évben Nathan Blake személyazonossága alatt élt – és nemrégiben meghalt Spanyolországban. 2022-ben a szélhámost letartóztatták Barcelonában, aki a spanyol rendőrségnek Mr. Blake nevét és útlevéladatait adta meg a sajátjaként. Úgy tudni, hogy az ellopott személyazonossággal több bűncselekményt is elkövetett. Bár továbbra sem világos, hogyan jutott hozzá a férfi Blake személyes adataihoz, úgy vélik, hogy a személyazonosság-lopás a letartóztatása előtt néhány hónappal, egy barcelonai legénybúcsún történhetett. A spanyol hatóságok szerint a férfi legalább két különböző álnevet használt, és a Nathan Blake nevét viselő igazolványt a halálakor fedezték fel – ami arra késztette a rendőröket, hogy értesítsék a családot.

Habár a szélhámos már elhunyt, az eredeti Blake továbbra is szembesül a személyazonosságának ellopásának következményeivel. Azt tanácsolták neki, hogy fogadjon fel egy spanyol ügyvédet, aki a nevében lefolytatja a bűnügyi nyilvántartás ellenőrzését, hogy megbizonyosodjon arról, a személyazonosságával visszaélő személy által elkövetett bűncselekményeket nem tulajdonítják neki tévesen, és hogy megelőzzék a jövőbeni utazások során felmerülő esetleges problémákat.

