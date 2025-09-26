Válása után egy feleannyi idős OnlyFans-modellel vigasztalódik Sacha Baron Cohen

Miután látványosan kigyúrta magát, egy új barátnőt is beújított Sacha Baron Cohen. Legalábbis nemrég egy 27 éves OnlyFans-modellel látták őt randizni. A Page Six meg is nevezte a hölgyet: Hannah Palmerről van szó, aki 26 évvel fiatalabb mint az ötvenes éveiben járó színész. (Érdemes megjegyezni, hogy ahogy híre ment állítólagos kapcsolatának Cohennel, Palmer OnlyFans-fiókja törlésre került.)

Cohen egyébként egy ideje már egyedülálló volt, a válása hivatalosan júniusban zárult le. Isla Fisherrel tavaly jelentették be, hogy véget vetnek a házasságuknak, melyből három gyerekük született.

Borat, Brüno és Ali G megformálója állítólag Taika Waititi múlt hónapban, Ibizán megtartott ötvenedik születésnapján találkozott Palmerrel, aki a filmrendező feleségének, Rita Orának jó barátja. Az influenszer akkor posztolt is az eseményről.