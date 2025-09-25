nyerő párosbárdosi sándor
„Elhányom magam” – Bárdosi Sándor nem elégedett a Nyerő Páros élmezőnyével

2025. 09. 25. 10:20
G.w.M-éket hiányolja a döntőből.

A Nyerő Páros szerdai epizódjában a fiúknak egy „esküvőn” kellett megvallaniuk érzelmeiket, illetve kitalálniuk, mire vágyhat még a szerelmük és milyennek álmodja meg a közös jövőjüket. Mindenkire jó hatással volt a romantikus feladat, amit egy meghitt közös vacsora követett. A felhőtlen hangulat azonban ezúttal sem tartott sokáig: Bárdosi Sándor kifejtette, szerinte alakulhatott volna másképpen is az élmezőny.

Mindannyian nagyon örültök annak, hogy így vagytok itt, nekem azért más elképzelésem volt erről a négyesről

jelentette ki a birkózó. Varga Rebeka erre azt mondta, mindenki egyenlő esélyekkel indult, és a végén az van ott, aki addig a legjobban teljesített és taktikázott a játékban.

Alakulhattak volna másképp is a dolgok, és akkor nem ez a négy páros van itt. Azért mondom, hogy ez így nektek tök jó, boldogság, öröm, pacsi, puszi, minden. Én például egy párost innen mégiscsak hiányolok, és ezek G.w.M-ék. Ők szintén egy nagyon jó páros voltak, nagyon jó szövetségesek, úgyhogy nekem egy picit összeszorul a torkom, amikor erre kell gondolni

– magyarázta Bárdosi, Varga pedig rámutatott: ha Kulcsár Edináék itt lennének, akkor Bárdosiék már kiestek volna.

Ezért mondom, ha egy picit másképp alakítjuk már jóval korábban a dolgokat, akkor nem jutunk el idáig.

Varga Rebeka úgy érezte, ezzel rájuk céloz a birkózó.

Bárdosi Ildikó a riportszobában elmondta, szerinte Bódi Bencéék taktikai módon kerültek be a legjobb négy páros közé.

Végül a Bárdosi-házaspár bontott asztalt, miután a férj Bódiékkal kapcsolatban kijelentette:

Nem bírom hallgatni, elhányom magam mindjárt.

Az előző epizódban Bárdosi Dietz Gusztávékkal szólalkozott össze:

