Oláh Gergő elkeserítőnek találja, hogy 13–14 éves lányok nőalázó, ocsmány dalszövegeket ordítanak a koncerteken

Oláh Gergő kritikus hangvételű bejegyzést tett közzé hétfő este a Facebook-oldalán. A 2012-es X-Faktor győztese a manapság népszerű dalokról írta le a véleményét.

Amit ma a trend diktál és üzen, a toplisták élén levő előadók a dalokon, klipeken keresztül, az számomra elkeserítő! 13-14 éves lányok ordítják a koncerteken a nőalázó, erősen és ocsmányul közölt, szexuális tartalmú dalszövegeket, a szüleikkel együtt, és tátognak rá a Tiktokon! Arra ösztönzik a mostani felkapott dalok az embereket, fiatalokat, hogy a hűség nem jó, nem menő, a kapcsolat nem menő… Hogy egy nő akkor menő, ha 100 férfit szerez meg, a férfi akkor menő, ha 100 nőt szerez meg! Szerintem ezekben semmi menő és egy fikarcnyi vagányság nincs! Számomra az a vagányság és menőség, ha valaki egyetlen ember mellett tart ki, jóban rosszban, fájdalomban, szegénységben, gazdagságban, változásban, kudarcban, győzelemben, egy életen át!