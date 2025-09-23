oláh gergő
Szórakozás

Oláh Gergő elkeserítőnek találja, hogy 13–14 éves lányok nőalázó, ocsmány dalszövegeket ordítanak a koncerteken

Fülöp Dániel / 24.hu
admin Csontos Kata
2025. 09. 23. 14:11
Fülöp Dániel / 24.hu
Úgy látja, hogy a mostanában felkapott dalok azt üzenik, a hűség nem menő.

Oláh Gergő kritikus hangvételű bejegyzést tett közzé hétfő este a Facebook-oldalán. A 2012-es X-Faktor győztese a manapság népszerű dalokról írta le a véleményét.

Amit ma a trend diktál és üzen, a toplisták élén levő előadók a dalokon, klipeken keresztül, az számomra elkeserítő! 13-14 éves lányok ordítják a koncerteken a nőalázó, erősen és ocsmányul közölt, szexuális tartalmú dalszövegeket, a szüleikkel együtt, és tátognak rá a Tiktokon! Arra ösztönzik a mostani felkapott dalok az embereket, fiatalokat, hogy a hűség nem jó, nem menő, a kapcsolat nem menő… Hogy egy nő akkor menő, ha 100 férfit szerez meg, a férfi akkor menő, ha 100 nőt szerez meg! Szerintem ezekben semmi menő és egy fikarcnyi vagányság nincs! Számomra az a vagányság és menőség, ha valaki egyetlen ember mellett tart ki, jóban rosszban, fájdalomban, szegénységben, gazdagságban, változásban, kudarcban, győzelemben, egy életen át!

– fogalmazott az énekes posztjában, majd azokat szólította meg, akik hozzá hasonlóan gondolkodnak. Nekik felajánlotta, hogy életük szerelmével szerepelhetnek új videóklipjében, „hogy együtt képviseljük a dal és klip által a hűséget, a kitartást egymás mellett”.

Bejegyzéséhez fotót is mellékelt, melyen feleségével és öt gyereke édesanyjával együtt láthatók.

