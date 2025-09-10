A vegetáriánus Ungár Anikó úgy főz, hogy megkóstolja az ételből a húst, de nem nyeli le, hanem a kutyájának adja a megrágott falatot

A vegetáriánus Ungár Anikó is vacsoravendég volt az Otthon a rabbinál legutóbbi adásában, melyben sóletet fogyasztottak a szereplők. A bűvész jóízűen kanalazta az ételt, ám a húst nem kóstolta meg belőle – otthon viszont, mint kiderült, meg szokta, ha a családjának főz, csak épp nem ő nyeli le a megrágott falatot.

Nem vagyok bigott vegetáriánus. Nálunk hat pasi van. És mindennap főzök a fiúknak húst is. De nem találjátok ki, hogy ki a kóstolóm: a rottweiler kiskutyám. Ő ott áll, és várja a falatot. Amit először én kóstolok meg, megrágom, de csak azért, hogy érezzem az ízét és állagát, de a kiskutyám nyeli le helyettem a falatot

– idézte Ungárt a story.hu.

A bűvész közel húsz éve alkot egy párt férjével, Tiborral, akitől négy fia született. Előző házasságából szintén van egy fia, Baronits Gábor, a színész éppen a nyáron nősült meg.