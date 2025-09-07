Szívszorító felvételekkel emlékezett meg özvegye Kathi Béláról

Augusztus elején a 24.hu is tudatta az olvasókkal, hogy 46 éves korában elhunyt Kathi Béla. A magyar testépítő-erőemelő egy családi nyaralás során, Cipruson szenvedett halálos biciklibalesetet. Temetése múlt pénteken volt.

Kathi Béla özvegye, Salamon Dia a minap egy csokor fotóval és videóval búcsúzott gyermeke apjától az Instagramon: válogatásában szerepel fotó az eljegyzésükről és az esküvőjükről, feltűnik benne továbbá számos felvétel, melyen a sportoló a közös kislányukkal látható együtt.