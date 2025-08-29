rúzsa magdi
Szórakozás

Óvodába mennek Rúzsa Magdi hármas ikrei: első napjukról posztolt az énekesnő

2025. 08. 29. 13:28
Fotón Lujza, Keve és Zalán.

Megyünk az ovibaaa! Első nap. ❤️ Aaaaa

– írta Rúzsa Magdi ahhoz a három fotóhoz, melyen hármas ikrei, LujzaKeve és Zalán láthatók úton az óvodába. Az énekesnő szokás szerint csak hátulról mutatta meg Instagram-követőinek a gyerekeket, az arcukat sosem szokta kiposztolni.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Rúzsa Magdolna (@ruzsamagdolna) által megosztott bejegyzés

Az ikrek idén lettek háromévesek és édesanyjuk szerint mind szeretik a zenét.

Van, akin hallom, hogy le tudja követni a hangnemeket akár, tehát ugyanott énekli vissza. Van olyan, akinek fogalma sincs és összevissza énekel. És van olyan gyerekem, akin meg látom, hogy a zenehallgatáskor ki tudja szűrni, hogy mi az igazán különleges és jó. Ez nagyon érdekes!

mesélte februárban Rúzsa Magdi, hozzátéve:

Teljesen más a három gyerek: személyiségben, testalkatban, mindenben. Egészen mások, nagyon érdekes.

