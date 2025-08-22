Menyasszonya Lajsz Andrásról: Alhasi műtétje volt, nincs topon

Szombaton lett volna Lajsz András esküvője, de a mixer ismét kórházba került, írtuk meg néhány nappal ezelőtt. A mixert műteni kellett, állapotáról most osztott meg friss információkat a menyasszonya.

Nagy Gizella azt mondja, nem is akart nyilatkozni az ügyben, de tudja, mennyire szeretik az országban Lajsz Andrást, így néhány dolgot elárult:

Annyi történt, hogy meg kellett műteni. Egy alhasi műtétje volt. Jelenleg még nyilván nincs topon egy frissen műtött ember. Mindössze azért nyilatkozom, mert tudom, hogy rengetegen szeretik őt, ahogy én is nagyon szeretem.

A mixer egészsége 2016-ban kezdett romlani, akkor öt hét alatt három infarktust kapott, a következő években pedig még hármat. Agyvérzése és stroke-ja is volt később.