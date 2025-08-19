„Együtt lélegzünk és nekem vinnem kell őket tovább a táncba”

Hetedik osztályban, egy kazettás lejátszóval kezdett el zenéket keverni a kortársainak és, noha eleinte optimista volt, végül csalódott a digitális forradalomban, mivel az rengeteg zajt szabadított a világra – többek közt erről mesélt Végh Mátyás aka DJ Metha a 24.hu kollégájának. Katz Dávid a Sziget Fesztivál felé menet a taxiban, a K-hídon sétálva és a bacskstage-ben kérdezte Magyarország egyik legismertebb underground lemezlovasát immáron negyed százados karrierjéről. DJ Metha, aki idén a BOLT Night Stage egyik fő fellépője volt, elárulta, mitől lesz egy buli felejthetetlen számára és milyen tanácsot kapott saját példaképeitől, amikor családapa lett.

A videó a Bolt Taxi támogatásával készült.