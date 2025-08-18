Előkerült egy új videó Putyinról, amin Trumpékkal beszélget, és mindenki a lába mozgásáról beszél

Vlagyimir Putyin és Donald Trump nem is olyan régen Alaszkában próbáltak megegyezni az orosz-ukrán háborúról, ám sok előrelépés nem történt. Putyin kapott egy számára kényelmetlen kérdést, és a magasságáról is újra pletykálni kezdtek.

Nemcsak utóbbi foglalkoztatja az internetezőket, hanem egy Putyinról kiszivárgott videó, amin azt látjuk, az elnök és Trump beszélgetést folytatnak a tárgyalásokat követően, és Putyin furcsa mozgásokat csinál a lábával.

Természetesen újra előkerültek a pletykák, hogy Putyin egészsége megromlott.