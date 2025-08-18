Előkerült egy új videó Putyinról, amin Trumpékkal beszélget, és mindenki a lába mozgásáról beszél

Vlagyimir Putyin és Donald Trump nem is olyan régen Alaszkában próbáltak megegyezni az orosz-ukrán háborúról, ám sok előrelépés nem történt. Putyin kapott egy számára kényelmetlen kérdést, és a magasságáról is újra pletykálni kezdtek.
Nemcsak utóbbi foglalkoztatja az internetezőket, hanem egy Putyinról kiszivárgott videó, amin azt látjuk, az elnök és Trump beszélgetést folytatnak a tárgyalásokat követően, és Putyin furcsa mozgásokat csinál a lábával.
Természetesen újra előkerültek a pletykák, hogy Putyin egészsége megromlott.
🚨BREAKING: A video is going viral of Putin that is causing people to ask if he’s suffering from health issues.
There have reports alleging Putin is generally unwell. In this clip he barely looks like he can stand on his own feet:
— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 17, 2025