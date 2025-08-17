Megmutatta Melania Trump a levelet, amit Putyinnak írt

Az alaszkai csúcstalálkozón Donald Trump személyesen adott át egy levelet Vlagyimir Putyinnak feleségétől, Melania Trumptól, a first lady az ukrajnai és oroszországi gyermekek helyzetéről is írt benne – írtuk meg szombaton.

Melania Trump végül az Instagramján meg is mutatta a „békelevelét”.

A levélben nem nevezte meg konkrétan Ukrajnát, amely ellen Putyin 2022-ben inváziót indított, de arra kérte, hogy gondoljon a gyermekekre, akik „földrajz, kormányzat és ideológia felett álló tisztasággal és ártatlansággal kezdik az életüket”. Az amerikai first lady a harcokról sem írt azon kívül, hogy Putyin szerinte „egyedül is vissza tudná állítani” a konfliktusba került gyermekek „dallamos nevetését”.

Ezen gyermekek ártatlanságának védelmével többet tehet, mint pusztán Oroszországot szolgálatával – magát az emberiséget szolgálná

– írta a Fehér Ház levélpapírjára.

Egy ilyen merész ötlet túllép minden emberi megosztottságon, és Ön, Putyin úr, alkalmas arra, hogy ezt a víziót ma egyetlen tollvonással megvalósítsa. Itt az idő

– olvasható a levél végén.

Ukrajna szerint a háború kezdete óta Oroszország legalább 19 500 ukrán gyermeket vitt el otthonából orosz ellenőrzés alatt álló területre. Az Associated Press dokumentálta ukrán gyerekek 2022-es elrablását, ami után a Nemzetközi Büntetőbíróság közölte, hogy elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen háborús bűncselekmények miatt, személyes felelősséggel vádolva őt a gyermekek ukrajnai elrablásáért.