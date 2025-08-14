Will Smith megérkezett Budapestre

Will Smith a minap Budapestről jelentkezett be a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében. A színész-hiphopelőadó először arról számolt be rajongóinak, milyen menő dolognak tartja, hogy Budapesten külön buszsávok vannak, később pedig megmutatta, hogy terepszemlén járt a Budapest Parkban – nem is véletlenül, Smith ugyanis ma este koncertet ad a helyszínen, Based on a True Story nevű turnéjának itt lesz a magyarországi állomása.

Smith persze nem először jár hazánkban. Korábban több alkalommal is Magyarországra látogatott már, néhány éve felmászott a Lánchídra is, amivel kapcsolatban nemrég megköszönte a hatóságoknak, hogy az illegális akciója ellenére visszaengedték az országba.