Will Smith megérkezett Budapestre

Ian Gavan / Getty Images for Paramount Pictures
2025. 08. 14. 06:58
Will Smith a minap Budapestről jelentkezett be a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében. A színész-hiphopelőadó először arról számolt be rajongóinak, milyen menő dolognak tartja, hogy Budapesten külön buszsávok vannak, később pedig megmutatta, hogy terepszemlén járt a Budapest Parkban – nem is véletlenül, Smith ugyanis ma este koncertet ad a helyszínen, Based on a True Story nevű turnéjának itt lesz a magyarországi állomása.

Smith persze nem először jár hazánkban. Korábban több alkalommal is Magyarországra látogatott már, néhány éve felmászott a Lánchídra is, amivel kapcsolatban nemrég megköszönte a hatóságoknak, hogy az illegális akciója ellenére visszaengedték az országba.

