Ezer forintnyi kártérítést kap, miután talált egy sima tetejű Mars szeletet

Sokak kedvence a karamellás, nugátos Mars csoki. Ők mindannyian tudják, de talán még azok is, akiknek nem olyan nagy kedvence ez az édesség, hogy a szelet teteje hullámos.

Egy 34 éves brit férfi, Harry Seager aztán feltöltött a Facebookra egy olyan képet, amely egy sima felszínű Mars csokit ábrázolt. Eleinte nem lehetett tudni, miért, volt, akiben már az is felmerült, az emberektől elvennék a Mars hullámait is. Végül a csokit gyártó vállalat, a Mars Wrigley UK közölte, valahogy megkerülte ez az egy szelet a gyártósor hullámkorbácsoló részét, és hozzáfűzték azt is, nem, nem módosítanak a szelet küllemén.



Közben azonban Seager már küldött egy e-mailt a Marsnak, hogy érdeklődjön a különlegesség oka után, mire válaszul kapott egy két fontos, nagyjából ezer forintos kárpótlást.

Seager a BBC-nek úgy nyilatkozott, ő nem ezt akarta elérni, csupán érdeklődött, de félreértették. Ugyanakkor azt is hozzátette.

A két font remek! Két ingyen Mars szelet lesz belőle. Talán küldhettek volna többet is, de nem akarok hálátlan lenni, ez így is csodálatos.



A Mars szelet 1932-ben került piacra, Slough-ban készítették el először, és a mai napig van ott gyára. Korábbi munkatársak a sima Marst tartalmazó kép alá azt írták, az édesség áthalad egy vízesés szerű gép alatt, közben levegővel fújják is a szeleteket, így alakulnak ki a csoki tetején a hullámok. Amelyik valahogy kimarad, azt leszedik a szalagról, elvileg nem kerül forgalomba.

Kivéve Seageré.