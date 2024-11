Igyunk fél decit reggelente ebből az italból, hogy jól induljon a nap

A legtöbb ember reggelente még csukott szemmel nyúl az előre bekészített kávéfőzője felé, és bár a koffeinnek számos pozitív hatása van, nem a legbölcsebb dolog ezzel sokkolni az épphogy magára találó szervezetünket. A kávé mellett a hajnali favoritok közé tartozik a fekete és zöld tea is, azt pedig külön cikkben taglaltuk, hogy tudományos szempontból melyik nyeri a versenyt ezek közül. Haladó szinten egy pohár víz is kiváló napindító (amit akár melegen is fogyaszthatunk egy kevés citrommal), de a Mindmegette elénk tárt egy újabb lehetőséget, amely nem csak ízletes, de az immunrendszerünkre is jótékony hatással bír.

A gyömbér a gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatásán túl támogatja az emésztésünket, valamint számos további előnye van. Ez a fűszer- és gyógynövény teli van vitaminokkal, vassal, cinkkel, magnéziummal, illetve antioxidánsokkal, de a fogyasztását nem érdemes túlzásba vinni, ugyanis az „ami kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben méreg” elven akár gyomorpanaszokat is okozhat. A reggeli gyömbér shot italnál viszont ettől még nem kell tartanunk, hiszen az mindössze 5 dekagrammot tartalmaz a növényből. A receptje sokkal egyszerűbb, mint elsőre gondolnánk, így még félálomban sem jelenthet valódi akadályt az elkészítése. Mutatjuk is a hozzáválókat:

5 dkg friss gyömbér

2 db citrom

2 evőkanál méz

5 dl víz

10 teáskanál kurkuma

Ha előttünk sorakoznak a hozzávalók, nincs más dolgunk, mint a meghámozott, felkockázott citrom húsát (a keserű, fehér részei nélkül) beletenni egy turmixba a szintén megpucolt és felkarikázott gyömbérrel együtt. Ezután adjuk hozzá a mézet, kurkumát és a vizet, majd turmixoljuk össze az egészet, végül szűrjük át az italt, és fogyaszthatjuk is. Ügyeljünk rá, hogy apró kortyokban igyuk meg, és akár több adagot is elkészíthetünk egyszerre, de egy-két napnál ne tároljuk tovább a hűtőben.