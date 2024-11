Szabó Zsófi újra közelebb került Istenhez: „Így minden nap végén van egy válaszom a rettegéseimre”

Szabó Zsófi, a TV2 műsorvezetője a Glamournak adott interjút, melyben egyebek mellett arról mesélt, kőkeményen dolgozik a múltbéli traumái feldolgozásán. Arról is beszélt, hogy a Dancing with the Stars miatt úgy érzi, most lehullik a pajzsa.

„Az elmúlt években kialakítottam magam körül egy brutálisan erős védőpajzsot, mindent nagyon kontrolláltam – a nyilatkozataimat, a megjelenéseimet, még azt is, hogy milyen érzéseket mutatok a külvilág felé. A táncban nem lehet rejtegetni az érzelmeket, és számomra ez hatalmas kihívás. Most lehullik rólam a pajzsom, minden sebzettségem és érzésem ott lesz a színpadon” – mondta Szabó.

A testi-lelki és mentális egyensúlya megőrzésében elmondása szerint a családja és a hite segít neki.

Voltak veszteségeim és nehéz időszakok az életemben. Ilyenkor a család támogatása mellett a hitem segített kiutat találni. Édesapámhoz nagyon közel állt a hit. Kilencedik gyerek volt, és számára fontos volt, hogy mi is keresztény, vallásos nevelést kapjunk. Katolikus általános iskolába jártam, voltam elsőáldozó, az érettségiig minden vasárnap misére jártunk, de idővel ez elkopott

– fogalmazott a műsorvezető, aki az utóbbi időben talált vissza Istenhez.

Az elmúlt években rengeteg minden történt, amit nem mutattam kifelé, de éreztem, hogy szükségem van egy kapaszkodóra. Újra közelebb kerültem Istenhez, így minden nap végén van egy válaszom a félelmeimre, a rettegéseimre, a szorongásaimra. Ez nem egy szélsőséges dolog, egyszerűen az, ami mindig is ott volt az életemben, most újra beérett. Sok önismerettel foglalkozó könyvet olvasok, érdekel a manifesztáció, és nagyon hiszek abban, hogy pozitívan kell gondolkodni.

Szabó Zsófi elmondta, a legfontosabb tanács, amit édesapjától, Szabó Gyulától kapott, az volt, hogy mindig azt tegye, ami boldoggá teszi.