Desmond Child jön a Megasztárba segíteni novembertől

Vastag Csaba nagy bejelentéssel érkezett szerdán a Mokka stúdiójába: elmondta, hogy egy igazi világsztár, „jó barátja”, Desmond Child mentorkodik majd az énekesek felett novembertől. Vastag azt mondja, nagyon sok mindenről nem is beszélhet még.

A legfontosabb felelősségünk, hogy a csillaguk ne hullócsillag legyen, ehhez kell nagyon Desmond Child

– utalt a megasztáros versenyzőkre. Vastag szerint lehet Child régi slágereiről beszélni, mint amiket, például, a KISSnek írt, de az amerikai dalszerző ma is hivatkozási pont, hiszen Ava Max legismertebb zenéjét is neki köszönhetjük.

Child szívesen segít a műsorban, egyébként édesapja is magyar származású volt. A főnyereménynél emiatt is találták ki Vastagék, hogy Los Angeles-i dalfelvételt is kapjon a Megasztár győztese.