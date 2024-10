Hátborzongató videót osztott meg egy pár a titkos lakásról, amit az új otthonuk alatt fedeztek fel

Nagyobb otthona van egy párnak, mint azt sejtették, de nem volt annyira kellemes szembesülniük ezzel. Egy 200 éves, viktóriánus házban vettek egy lakást, a beköltözés után azonban egy teljesen új területet fedeztek fel a lépcső alatt, ami olyan érzetet keltett, mint egy föld alatti szellemváros – írja a LADbible.

A pár egy videóban meg is mutatta, mi rejlik a lyuk mögött.

A felvételt @dr_scaryy osztotta meg a TikTokon, ebben látható, hogy a rés mögött egy kisebb helyiség is van, de ez még korántsem minden.

Később megmutatják azt is, hogy a titkos lépcsőházon túl van még egy szoba, amit láthatóan elég régen nem használtak, de ezen kívül felfedeztek még több kisebb szobát és kamrát is, amelyek hasonlóan romos állapotban vannak. Az egész olyan, mintha egy nagy lakás lenne, a látvány viszont háborzongató, a videó rögzítője egy ponton inkább vissza is fordul.

Nem fogok tudni aludni

– mondja.

A videóban elmondták, nem tudni, hogy a korábbi tulajdonosok tudtak-e a szobákról, ezt nem említették nekik, amikor megvették a házat.

A kommentelőket eléggé megmozgatta a videó, a legtöbben azt próbálták kitalálni, hogy mikor használhatták utoljára a szobákat. Volt olyan, aki szerint ez nem egy pince volt, hanem egy lakás, ahol korábban a ház személyzete lakhatott, illetve tárolásra is szolgált.

Akadt olyan is, aki nem próbálta megfejteni a dolgot, csak az előnyöket látta.

Mit panaszkodnak? Ez extra négyzetméter!

– írta egy kommentelő.