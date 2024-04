Nagy Törzsválasztó – 2024 április 20.

Ha magadra ismertél, gyere el a Nagy Törzsválasztóra, hiszen április 20-án római legionáriusok, germán és szarmata törzsek, valamint gladiátorok népesítik be a múzeum romkertjét! Most megtudhatod mit tesznek a csapatok annak érdekében, hogy a legkorhűbben tudják bemutatni választott korszakukat, de kiderül, hogy milyen a tábori élet a kulisszák mögött, milyen rendezvényeken lépnek fel, ahogy az edzéseik típusára és idejére is fény derül. A csapatok táboraiba ellátogatva viseletüket és fegyvereiket is megnézheted közelebbről, sőt, ha elég elszánt vagy, akkor talán már ki is próbálhatod őket!

Gyere el a Nagy Törzsválasztóra a BTM Aquincumi Múzeumba, és légy te is tagja a bemutatkozó történelmi újrajátszó csapatok egyikének!

Már tudod, hogy kit választanál?

Program:

10:00-17:00 Táborkép- és életmódbemutató

10:00-16:30 Melyik törzset válasszam? – személyiségteszt a hezitálóknak

11:00-17:00 Történelmi íjászat (Zengő Nyíl Egyesület)

11:00-17:00 Hercules erőpróbák

10:45 Bemutatkozik a Norde Gard – Északi Gárda: Vérjóslás, vívásbemutató párbajokkal és pajzstestvérekkel

11:15 Bemutatkozik a Colonia Rostallo: Pannonia katonái

11:45 Bemutatkozik a Pannonia Sarmatica: Mese, tánc és levágott kezek – vendégségben a szarmatáknál

12:15 Bemutatkozik a Collegium Gladiatorium: Gladiátorfegyvernemek

12:45 Bemutatkozik a Legio Leonum Valentiniani: Róma utolsó dicső napjai – Ne késd le a késő rómaiakat!

13:15 Bemutatkozik a Jaurinum Történeti Társaság: Jaurinum subplementum – Élet a limes mentén

13:45 Bemutatkozik a Colonia Rostallo: Cirkuszt a népnek!

14:15 Bemutatkozik a Norde Gard – Északi Gárda: Vérjóslás, vívásbemutató párbajokkal és pajzstestvérekkel

14:45 Bemutatkozik a Collegium Gladiatorium: Hogyan szurkoljunk a gladiátoroknak?

15:15 Bemutatkozik a Jaurinum Történeti Társaság: Jaurinum subplementum – Élet a limes mentén

15:45 Bemutatkozik a Legio Leonum Valentiniani: Róma utolsó dicső napjai – Ne késd le a késő rómaiakat!

16:15 Bemutatkozik a Pannonia Sarmatica: Jurtaparti – barbár szeánsz a szarmatákkal

16:45 Bemutatkozik a Colonia Rostallo: Dominae Splendissimae, nyári kollekció i. sz. 89.

Résztvevő csapatok:

Collegium Gladiatorium Kulturális Hagyományőrző Egyesület

Colonia Rostallo Kulturális és Hadtörténeti Alapítvány

Jaurinum Történeti Társaság

Legio Leonum Valentiniani – Történelmi Kulturális és Hadtörténeti Hagyományőrzésért Alapítvány

Norde Gard – Északi Gárda

Pannonia Sarmatica – Szent László Haditorna Egyesület

Helyszín: Aquincumi Múzeum és Régészeti Park (1031 Budapest, Szentendrei út 135.)

A jegyek megvásárolhatók a helyszínen és online: https://shorturl.at/bKOQS

FB-esemény: https://fb.me/e/g43JObZpv