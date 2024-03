Patai Anna a várandósságáról: Vagány, fiatalos szülők leszünk, nem aggódjuk túl a dolgot

Patai Anna és férje, Pallus Bence nyolc éve vannak együtt, gimnazista korukban szerettek egymásba. A pár tavaly házasodott össze, a múlt héten pedig bejelentették, hogy az első közös gyereküket várják.

Pataiék ma a Mokka vendégei voltak ahol a babavárásról beszélgettek a műsorvezetőkkel. Mint mondták, annak idején 25-26 éves korukra saccolták, hogy készen állnak majd szülői örömök elé nézni, ezen víziójuk pedig nagyjából be is igazolódott. Tavaly novemberben határozták el, hogy belevágnak a családalapításba, az énekesnő mostanra már túlvan az első trimeszteren.

Azt gondolom, abból adódóan, hogy ilyen kis vagány, fiatalos szülők leszünk, nem aggódjuk túl a dolgot. Hála istennek a családtól, közeli ismerősöktől rengeteg tanácsot kapunk azzal kapcsolatban, hogy most is mit, hogy kéne, kellene, ők hogy csinálták és nekik mi vált be