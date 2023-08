Rumer Willis meztelen fotóval ünnepli szülés utáni testét

Rumer Willis áprilisan adott életet elsőszülött kislányának, Louetta Isley Thomas Willisnek. A szüleit, Bruce Willist és Demi Moore-t a színészi pályán követő Willis hétfőn friss fotót posztolt magáról Instagramra, amin meztelenül látható.

A testem a semmiből teremtett egy embert… Most egy kicsit másképp néz ki és másképp érzi magát, de minden nap csodálattal tölt el, amikor ránézek a lányomra, és látom a mosolyát, vagy nézem a tökéletes arcát és az apró lábujjait, ahogyan felragyog a szeme, amikor reggel felébred, és felismeri az arcomat. Ő életem szerelme

– kezdte posztját a színésznő, majd úgy folytatta: évekig próbálta olyanra formálni a testét, amiről azt hitte, kívánatos, de most már képes elfogadni jelenlegi formájában, „kicsit puhábban és gömbölyűbben”.

És ez rendben van, sőt, még annál is jobb: csodálatos, mert egy embert növesztettem benne. Ez a kis lényt, akit olyan vadsággal és csodálattal szeretek, ami minden nap új szinteket ér el.

Hozzátette: tudja, hogy a teste folyamatosan formálódik, de bármilyen is lesz a végeredmény, hálás mindazért, amit véghez vitt és visz.

Az átalakulás folyamatában hálás vagyok minden egyes állomásért. Lehet, hogy nagyobbak lettek a melleim és kissé lógnak, de micsoda ajándék és kiváltság, hogy táplálékot nyújtanak az én Lou-mnak. Fantasztikus párnának is bizonyulnak, amikor együtt alszunk. A csípőm és a hasam, amik most puhábbak és kerekebbek, biztonságban, melegben és szeretetben ringatják a lányomat. A legmélyebb szépség, amit valaha is éreztem magamban, abból fakad, hogy naponta emlékeztetem magam, hogy nem szabad elutasítom ezeket a testrészeimet, hanem elfogadom őket és hálát adok értük.