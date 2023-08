L. L. Junior a válóperéről: Én nem szeretnék sárdobálást, lehet, hogy a másik oldalon edzetten várják ezt

Vasárnap a Szigeten lépett fel L. L. Junior, aznap exkluzív interjút adott a Tények Plusznak. Ebben egyebek mellett elmondta, a legkorábbi felkínált koncertidőpontot választotta, mert szerette volna kialudni magát, ugyanis a másnapot kislányával töltötte.

A zenész elárulta, év elején volt egy mélypontja.

Volt egy pont most januárban, mikor nagyon elfáradtam, mert sok minden volt körülöttem. Újragondoltam zeneileg is, hogy hogyan csináljam. Nemcsak a Fekete Vonatról beszélek, hanem mindenről: a válásom, a magánéletem… A Fekete Vonat egy pici része volt, egy nagyon szimpla dolog. Az embernél néha eljön egy pont, amikor kicsit besokall, és akkor keresi az útját. Tök jó, hogy tudsz zenélni, de nem akarsz élted végéig csak zenélni. A zene szerelem, de hogy ha megélhetési zenész vagy, az nagyon rossz. Az üzleti út felé vettem az irányt, és sok üzletet nyitottam, élelmiszerkereskedelemben vagyok most jelenleg