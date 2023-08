Gáspár Sándor: Egyértelmű volt, hogy őrt állok a Színmű épületénél, szabad vagyok, nem kell félnem

A veszprémi vehir.hu készített interjút Gáspár Sándorral, szemlézte a szinhaz.online.hu. Gáspár jelenleg a székesfehérvári Vörösmarty Színház tagja, a beszélgetésben egyebek között szóba került, vannak-e a színésznek félelmei, mikor kiáll bizonyos ügyekért a nyilvánosságban.

A színész azt mondja:

nincsen bennem ilyen jellegű dilemma, az is egyértelmű volt, hogy őrt állok az Színmű épületén. Szabad vagyok ilyen értelemben, nem kell attól félnem, hogy a megnyilvánulásaim miatt nem lesz munkám. Ugyanakkor látok ilyet is: sokan ki vannak szolgáltatva a nyílt vélemény vállalásával, ez sokszor a munkahelyébe is kerülhet. A legnagyobb probléma, hogy nincsen a szakmánknak feje, ezért pedig az érdekképviselet is gyenge.