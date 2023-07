Redőny híján egy prospektussal kellett besötétítenie a 8 órás repülőúton, amire 2 ezer dollárért vett jegyet

Majd az utazás végén még le is szedették vele az ablakba ragasztott papírokat a légiutas-kísérők, nehogy a főnökeik „idegesek legyenek”.

A Delta Air Lines egyik korábban hűséges utasa nemrég azért kelt ki az amerikai légitársaság ellen a TikTokon, mert nem volt redőny a Franciaországból az Egyesült Államokba tartó járatukon – így a nyolcórás repülőút alatt némi pihenésre vágyva végül kénytelen volt egy repülőgép biztonsági előírásairól tájékoztató prospektus lapjait kiragasztani az ülése melletti ablakba.

Ally Shapiro egy sor TikTok-videóban mutatta be a kellemetlen élményt, amit a Delta Nice-ből New Yorkba tartó járatán szerzett a hónap elején, azonban a Business Insider csak most írta meg a történetét.

Az első, még július 9-én megosztott klipben, amelyet már több mint 4,2 millió alkalommal játszottak le, azt láthatjuk, ahogy a fiatal tartalomgyártó a saját két kezével ragasztgatja tele az ablakát, hogy valamennyi sötétséget csináljon a repülőn. Majd felfelé álló hüvelykujjal jelzi, hogy ez milyen szuper. A videóra valami olyasmit írt, hogy

ilyen az, amikor magadnak kell leragasztani az ablakodat, mert a Delta úgy döntött, hogy a 8 órás járatodon nem jár sötétítő az ablakokra.

A videó kísérőszövegében pedig így fogalmazott: „Régebben nagyon hűséges Delta-utas voltam, de ez kész őrület volt.”

A fiatal nő később azt is elárulta, hogy a légiutas-kísérők még az Egyesült Államokban történő leszállás előtt leszedették vele az ablakba ragasztott papírokat, mivel attól tartottak, hogy a légitársaság vezetői „ideges lehetnek” tőle.

Egyelőre sem Shapiro, sem a Delta nem reagált az Insider megkeresésére. De a fiatal nő egy másik TikTok-videóban azt is elmesélte, pontosan mi is történt a kellemetlen utazás közben.

Ezen az ablakon nem volt sötétítő. Mint láthatják, amikor felszálltam a repülőgépre, már rajta volt az ablakon a ragasztószalag, mivel egyáltalán nem volt sötétítője

– kezdte július 10-én megosztott, az utazás körülményeit szavakkal bemutató videójában, miután többen is felvetették, hogy lehet, hogy csak nem vette észre a sötétítő gombját, és ezért nem tudta lehúzni sem.

Shapiro elmondása alapján az első légiutas-kísérő, akivel az ablakon lévő sötétítő hiánya miatt beszélt, egyáltalán nem reagált semmit az aggodalmaira.

Az első légiutas-kísérő nagyon udvariatlan és elutasító velünk, lényegében azt mondta: »Mit akar, mit tegyek ez ügyben?«. Amire én így feleltem: »Ez egy nyolcórás repülőút Nice-ből New Yorkba. Aludnom kell. Nem tudok nyolc órán át megmaradni az ezer fokos hőmérsékletben ablaksötétítők nélkül.«

Shapiro azért is tartja különösen kellemetlennek az egészet, mert saját bevallása szerint 2 ezer dollárt, azaz nagyjából 700 ezer forintot költött a repülőjegyére.

„Végül egy másik, sokkal barátságosabb légiutas-kísérőtől kaptunk ragasztószalagot, és adott egy biztonsági előírásokat tartalmazó prospektust is, hogy ragasszuk fel magunknak az ablakunkra” – mondta Shapiro, majd azzal folytatta, hogy azért volt kifejezetten rossz élmény számára ez az utazás, mert amúgy is nagyon szorong a repüléstől.

„Legalább ajánlottak volna fel nekünk egy másik ülést, mert én így nem tudok repülni” – zárta a gondolatait a fiatal amerikai nő, aki a panaszai ellenére láthatóan mégis túlélte a repülést.