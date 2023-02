4 tipp, hogy költséghatékony legyen a két évszak közti ruhatárfrissítés

A ruházkodás már régóta többről szól a puszta funkciónál: egyfajta önkifejezési eszközzé vált, miközben a legtöbbek esetében hatással van a hangulatra és a közérzetre is. Éppen ezért, ha már nagyon unjuk a jelenlegi gardróbunkat vagy nem érezzük azt magunkhoz illőnek, érdemes egy kicsit felfrissíteni, feldobni azt.

Ez azonban manapság nem olyan könnyű, mivel az árak – nemcsak az élelmiszerek, hanem szinte minden más használati cikk terén is – az egekbe szöktek. Az alábbiakban néhány tippet adunk, amelyekkel anélkül tudunk új életet lehelni a ruhatárunkba, hogy bankot kellene robbantanunk hozzá.

Hogyan fogjunk hozzá?

Mielőtt vad plázatúrákba vagy webshop-böngészésbe kezdenénk, érdemes átnézni az aktuális ruhakészletünket. Gyűjtsük egy helyre minden darabunkat, és szelektáljunk! Ökölszabályként alkalmazható, hogy amit az utóbbi egy évben nem viseltünk, attól meg kell szabadulnunk – mert valószínűleg később sem fogjuk már felvenni. Készítsünk egy külön kupacot azoknak a ruháknak is, amelyeknek valamilyen hibája van – például egy kis szakadás vagy egy folt –, ezeket még nem kell kidobnunk vagy elajándékoznunk.

4 tipp a pénztárcabarát gardróbfrissítéshez

Ha már kész az alapunk, tisztán látjuk, hogy milyen darabokkal rendelkezünk és hogy mi mindenre lenne ezek mellé szükségünk. Azaz: kezdődhet a frissítés fázisa! Kövessük az alábbi tanácsokat!

Javítás

Ha követtük a fentieket, akkor most van egy kupac ruhánk, ami mellé újakat szeretnénk válogatni, és egy másik, amelyben javításra váró darabok állnak. Most szépen fogjuk magunkat, és essünk neki ez utóbbinak, ne rakosgassuk őket tovább a szekrényben! Vigyük el a hibás göncöket egy varrónőhöz, a foltokhoz pedig szerezzünk be egy hatásos(nak mondott) tisztító szappant, és próbáljuk meg azokat újra használhatóvá tenni. Ezzel a módszerrel lesz egy sor „új” ruhánk!

Kedvezménykódok

Az online vásárlásnak számtalan előnye van, de a két legfőbb a kényelem és a kedvezménykódok használata lehet. Ma már nemcsak a regisztrációkor kaphatunk kuponkódokat, tájékozódjunk, mielőtt leadnánk egy nagyobb rendelést!

Szezonvégi vásárlás

Az időzítés sem mindegy: az egyes szezonok végén hatalmas kedvezménnyel, akár 70%-kal olcsóbban is megvásárolhatjuk az időszak divatos darabjait. A téli hónapok vége felé közeledve például időszerű lehet megvenni a következő szezon vastag pulóvereit vagy bélelt kabátjait. Csak lépjünk fel a webshopokba, el sem tudjuk kerülni ezeket az ajánlatokat!

Second-hand-hullám

Ma már a közösségi oldalak adok-veszek csoportjai mellett számos app is rendelkezésünkre áll, hogy igazi kincsekre csaphassunk le. Mivel egy ruha már azzal is veszít az értékéből, hogy valaki kihozza az üzletből, ezeken a felületeken sokkal olcsóbban juthatunk hozzá bármilyen darabhoz.