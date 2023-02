Megbukott a Glee-átok igazolására tett kísérlet, ideje hagyni békében nyugodni a halottakat

A Glee számos tekintetben történelmet írt, tizennégy év után mégsem a reprezentáció, a tolerancia és az elfogadás hirdetése terén tett úttörő erőfeszítései miatt emlékszünk rá, hanem sokkal inkább a forgatás körüli botrányok és tragédiák okán. A sorozat három fiatal színésze halt meg egy évtizeden belül, ezen halálesetek között keresett összefüggést egy nemrégiben bemutatott dokusorozat. A Price of Glee színfalak mögötti titkokkal kecsegtetett, de valójában semmi újdonsággal nem szolgált a nézőnek, a három epizód után semmilyen konklúziót nem sikerült levonnia a történtekből, és ahelyett, hogy bebizonyította volna, sokkal inkább megkérdőjelezte a Glee-átok létezését.

2009 májusában tíz fiatal színész debütált a Glee-ben. 2020-ra mindannyian híresek lesznek. És hárman közülük halottak.

A fenti baljóslatú, hatásvadász mondatok egymás után, zenei aláfestéssel, dramatikusan jelennek meg a képernyőn a Price of Glee múlt decemberben közzétett előzetesében. A videó alatti kommentekben már ekkor megjelentek a dokumentumfilm-sorozat kritikusai. Ízléstelen, nyerészkedő, tiszteletlen – olvasható több hozzászólásban is. A háromrészes dokusorozat 2023. január 16-án jelent meg a Magyarországon még nem elérhető Discovery+ streamingfelületen. A Rotten Tomatoes filmértékelős site-on jelenleg 17 százalékos a minősítése, ami az oldal szempontrendszere alapján nagyon alacsonynak számít. A nézők és a kritikusok tehát nincsenek elragadtatva a műsortól, noha az eredeti sorozat annak idején kategóriája egyik legnépszerűbb és legsikeresebb képviselője volt.

Sztárok leszünk!

A Glee (a magyar fordításban a címhez egy kötőjel után még hozzácsapták, hogy Sztárok leszünk!) bemutatásakor üde színfoltja volt a televíziós sorozatok palettájának. Noha a musical megosztó műfaj – valószínűleg legalább annyian irtóznak tőle, mint amennyien rajonganak érte –, a tinitársadalom szélére szorult gimnazistákról szóló vígjátéksorozat pozitív fogadtatásban részesült, és bár az évek előrehaladtával törvényszerűen csökkent a nézettsége és a hype körülötte, a hat évadot megélt széria a közönség szeretetén túl számos szakmai elismerést is bezsebelt.

A történet középpontjában egy fiktív középiskola mindenki által lenézett show-kórusa áll, tele kallódó, helyüket nem találó tizenévesekkel, akik iskola utáni elfoglaltságként színpadi és populáris dalok előadásával szórakoztatják magukat, majd később közönségüket. A különféle gimis kasztokból érkező karakterek között aztán idővel létrejön egyfajta csoportdinamika, különbözőségeik ellenére kialakul bennük az összetartozás érzése, barátságok és szerelmek szövődnek köztük. A dalolászás közepette a széria fajsúlyos társadalmi témákat is tárgyal, foglalkozik például a szexualitás, a nemi identitás, a fogyatékosság, a vallás, a rasszizmus, a homofóbia, a táplálkozási zavar, a bullying, az iskolai erőszak, a szexuális zaklatás, a családon belüli bántalmazás, az öngyilkosság és a halál kérdéskörével.

Több fiatal, különböző zenei háttérrel rendelkező színész karrierjét indította el a Glee. A szereplők a forgatások mellett koncertturnékra mentek, a sorozatban feldolgozott dalaik sorra a slágerlisták élére kerültek, az azokból készült válogatáslemezek pedig eladási rekordokat döntöttek. Egy ideig minden szép és jó volt, legalábbis úgy tűnt, majd megtörtént az első tragédia:

2013-ban az egyik főszereplőt, Cory Monteith-t holtan találták szállodai szobájában. Halálát alkohol és heroin okozta. 31 éves volt.

Az ötödik évad gyártását rövid időre leállították, majd külön epizódot forgattak Monteith tiszteletére, ami a szereplők gyászát mutatja be, miután Finn Hudson karaktere ugyanolyan sokkoló hirtelenséggel veszti életét, mint maga a színész.

Konfliktusok nem csak a forgatókönyvben voltak

A Glee záróepizódja 2015-ben ment le a tévében, a színfalak mögötti drámák nagy része azonban csak ez után került nyilvánosságra. Ezek fókuszában legtöbbször a sorozat üdvöskéje, Lea Michele állt, aki a szóbeszéd szerint primadonnaként viselkedett a forgatásokon, és élen járt a mérgező munkakörnyezet megteremtésében. Naya Rivera életrajzi könyvében azt írta kettejük kapcsolatáról, hogy az akkor kezdett el megromlani, amikor ő több képernyőidőt kapott, mivel kolléganője „nem volt képes megosztani a reflektorfényt”. A dolog odáig fajult, hogy a befejező évad készítése során már egy szót sem szóltak egymáshoz.

Michele-t 2020-ban érték a legsúlyosabb vádak a munkatársai részéről. Az egész úgy kezdődött, hogy a színésznő a George Floyd-ügyre reflektálva kiírta Twitterre, hogy az áldozat nem ezt érdemelte, és hogy véget kell vetni ennek a gyakorlatnak, ami sajnálatos módon nem egyedi eset. Elsőre ártatlannak tűnő kijelentését nem hagyta szó nélkül színes bőrű egykori kollégája, Samantha Marie Ware.

Emlékszel, mikor pokollá tetted az első tévés szereplésemet? Mert én soha nem fogom elfelejteni. Ha jól emlékszem, mindenkinek azt mondtad, ha lenne rá lehetőséged, beleszarnál a parókámba. Más traumatikus mikroagressziók mellett ez volt az, ami miatt megkérdőjeleztem, hogy van-e értelme karriert építenem Hollywoodban

– posztolta csupa nagybetűvel írt reakcióját a közösségi oldalra Ware. Megjegyzésével Alex Newell és Amber Riley, a sorozat másik két afroamerikai színésznője is egyetértett.

Michele később nyilvánosan elnézést kért, pontosabban posztolt egy háromoldalas magyarázkodást, amiben gyakorlatilag végig magát mentegeti.

„Habár nem emlékszem, hogy valaha is ezt a konkrét kijelentést tettem volna, és soha nem ítéltem meg senkit a háttere vagy a bőrszíne miatt, most nem ez a lényeg. Hanem az, hogy a viselkedésemmel nyilvánvalóan megbántottam másokat. Akár a kiváltságos helyzetem okozta, hogy időnként érzéketlennek tűnök vagy helytelenül viselkedek, akár az éretlenségem és a nehéz természetem vezetett idáig, elnézést kérek a viselkedésemért és minden fájdalomért, amit okoztam” – fogalmazott Lea Michele, hozzátéve, hogy meghallgatta a kritikákat, és tanul belőlük. „Miközben nagyon sajnálom a dolgot, tudom, hogy ezektől a tapasztalatoktól jobb ember leszek a jövőben” – írta.

Az ügy kapcsán Heather Morris, a Glee egy másik szereplője is megszólalt, ő azt nyilatkozta,

Michele ellenséges, durva viselkedését és dívaattitűdjét a forgatáson mindenki tapasztalta, de senki nem akart róla beszélni, a sorozat fejesei pedig nem tettek semmit a konfliktusok elsimítása érdekében.

Az időről időre felröppenő pletykák ellenére Lea Michele karrierje nem bicsaklott meg látványosan, jelenleg is szerepel a Broadway egyik legsikeresebb darabjában, a Funny Girlben. Első előadásán percekig állva tapsolta a közönség, alakítását pedig a kritikusok is elismerték. A színésznő egy tavalyi interjúban reflektált a személyét és munkastílusát érintő kritikákra. Ekkor azt mondta, mostanra megtanulta, hogy a professzionalizmus része, hogy nemcsak akkor kell jó munkát végezni, amikor forognak a kamerák, hanem akkor is, amikor nem.

További halálesetek

A Glee-ben Mark Salling alakította a gimi rosszfiúját, de arra csak a finálé után derült fény, hogy a színész magánemberként sem volt szent. 2015 végén letartóztatták, miután egy házkutatás után kiskorúakról készült pornográf felvételeket találtak nála. A rendőrök egykori barátnője bejelentésére mentek ki a helyszínre, ahol több mint ötvenezer fotóra és hatszáz videóra bukkantak a színész laptopján és egyéb adathordozókon.

Salling bűnösnek vallotta magát, és bekerült a szexuális bűnözők nyilvántartásába. Előreláthatóan négytől hét évig terjedő szabadságvesztésre ítélték volna, de a bírói döntést már nem várta meg. Januárban holtan találtak a 35 éves színészre, miután felakasztotta magát.

Naya Rivera korábban három évig randizott Sallinggal, míg együtt dolgoztak a Glee-ben. A színésznő már idézett memoárjában – ami jóval exe öngyilkossága előtt jelent meg – azt írta:

Nem tudom azt mondani, hogy teljességgel meglepett a dolog, de azért mégis – mi a fasz?

A színésznő úgy folytatta, mikor szakítottak, azt hitte, ez a legrosszabb dolog, ami valaha történhet vele, de el sem tudja képzelni, milyen érzés lett volna, ha együtt vannak, mikor a rendőrség rájuk töri az ajtót.

Naya Riverát 2020. július 8-án, 33 éves korában érte utol a végzete. Négyéves fiával csónakáztak a kaliforniai Piru-tavon, de órákkal később a gyereket egyedül találták meg, amint mentőmellényben aludt a sodródó vízi járműben. A sértetlenül előkerült kisfiú a nyomozóknak elmondta, hogy a tóban úsztak, de anyja már nem tudott visszamászni a motorcsónakra.

A színésznőt nagy erőkkel keresték, a hatóságok azonban már ekkor is úgy vélték: nem sok esély van arra, hogy élve megtalálják. Öt nappal később – napra pontosan hét évvel Cory Monteith halála után – megtalálták Rivera holttestét. Mint kiderült, utolsó erejével még megmentette fiát, ő viszont a vízbe fulladt.

A Glee egykori stábja mindkét halálesetre reagált a közösségi médiában, de érthető módon Salling emléke előtt szerényebb keretek között tisztelegtek, többségük pedig inkább csendben maradt. A sorozatban dolgozó Tim Davis énektanár egyike volt azoknak, akik posztoltak róla. Úgy fogalmazott, hogy a színész halála a gyerekek ellen elkövetett bűncselekménye ellenére borzasztó, de Salling „megtört ember volt, aki kétségtelenül maga is bántalmazás áldozata volt”. Arra kért mindenkit, hogy tartózkodjanak a kegyetlen megjegyzésektől. Egy következő bejegyzésben tisztázta: Salling iránti együttérzése semmilyen módon nem csökkenti a színész bűneit és az áldozatok fájdalmát.

Csak azt mondom, ne fokozzuk a családja fájdalmát. A fiukról van szó. Aki bűntelen közületek, az dobja rá az első követ!

Naya Rivera balesete és halála után a sorozat stábja egy emberként gyászolt, szinte mindenki hangot adott szomorúságának a közösségi oldalain. Legtöbben kimagasló tehetségét, szenvedélyes személyiségét és anyai kvalitásait méltatták. Ryan Murphy, Brad Falchuk és Ian Brennan, a Glee alkotói közösen adtak ki egy közleményt, amiben bejelentették, hogy létrehoznak egy alapot a színésznő fiának főiskolai tanulmányainak támogatása céljából.

Létezik a Glee-átok?

Akármilyen körülmények között is, de a Glee stábjának kevesebb mint tíz év leforgása alatt három harmincas éveiben járó szereplőjétől kellett végső búcsút vennie. A médiában évekkel ezelőtt elkezdtek a Glee-átokként hivatkozni a jelenségre, és a nemrég megjelent dokumentarista sorozatot is nagyrészt erre építették fel, noha kétségtelen, hogy a halálesetek sem a vígjátéksorozattal, sem egymással nem hozhatók összefüggésbe.

A Price of Glee-ben az eredeti széria producerei és színészei csak archív felvételeken láthatók, egyikük sem vállalta a szereplést a dokusorozatban, sőt többen bírálták annak elkészültét. Ennek fényében joggal merül fel a kérdés bárkiben:

Mennyire tud hiteles lenni egy olyan műsor, ami a Glee felemelkedéséről, a hirtelen sztárrá válásról és a hírnév árnyoldaláról szól, illetve egy népszerű sorozat készítésével járó nyomás tragikus következményeit tárgyalja, ha éppen azok nem szólalnak meg benne, akiket mindezek leginkább érintettek?

Csupán egyetlen családtag nyilatkozik a műsorban, Naya Rivera édesapja, akit ráadásul az érzelmi hatáskeltés érdekében a producerek elvittek lánya halálának helyszínére is. Cory Monteith három állítólagos közeli barátja – egykori szobatársa, egy színészkollégája és egy gyerekkori ismerőse – adták még nevüket a dologhoz, a Glee stábja azonban szűk számban képviseltette csak magát a doksiban.

Úgy tűnik, a készítők igyekeztek összekaparni mindenkit, aki hajlandó volt megszólalni, így kerülhetett be a true crime stílusban elkészített műsorba beszélő fejként többek között világosító, díszletberendező, fodrász, stylist, fénydublőr, háttértáncos, helyszínkereső – csupa olyan háttérmunkás, akik munkája ugyan kulcsfontosságú egy tévésorozat létrejöttében, de aligha van tudomásuk arról, mi történik a színészekkel, főleg miután azok a munkaidő leteltével elhagyják a stúdiót. Rajtuk kívül bevontak még néhány újságírót, egy pszichoterapeutát, aki soha nem kezelte egyik színészt sem, valamint interjút készítettek Naya Rivera haláláról egy halottkémmel, akinek semmi köze nem volt a színésznő boncolási jegyzőkönyvéhez.

Nyilatkozik egy celebkutatónak titulált férfi is, akinek „szaktudása” onnan ered, hogy hírességek halálának helyszíneit járja körül, erről pedig videókat tesz közzé Scott on Tape nevű YouTube-csatornáján. Ő a kamerák kíséretében ellátogat abba a hotelbe, ahol annak idején Monteith-t holtan találták, ott megismétel néhány közismert tényt a színész majdnem tíz évvel ezelőtti véletlen túladagolásával kapcsolatban, de új információt nem közöl, tanulságot nem von le, ahogy

a dokusorozat egyetlen közreműködője sem ad választ egyik Price of Glee által felvetett és boncolgatott kérdésre sem.

A spekulációk középpontjában a cikkünkben is tárgyalt három haláleset áll, azonban a dokumentum-filmsorozatból kiderül, hogy a széria eredeti sugárzása alatt öt további, a kulisszák mögött tevékenykedő stábtag hunyt el:

Jim Fuller rendezőasszisztens szívroham következtében halt meg,

rendezőasszisztens szívroham következtében halt meg, Csakúgy, mint egy Paul nevű kellékes,

Mark Watson dublőr autóbaleset áldozata lett,

dublőr autóbaleset áldozata lett, Nancy Motes produkciós asszisztens öngyilkos lett és

produkciós asszisztens öngyilkos lett és egy meg nem nevezett világosító szintén önkezével vetett véget életének.

Utóbbi testvére szintén a Glee forgatásán dolgozott, a dokusorozatban úgy nyilatkozott: öccse a több mint hetvenórás munkahetek miatt túlterhelt volt, ezért lett öngyilkos.

A munka intenzitása, azt hiszem, túl sok volt a testvéremnek. A tempó, amit elvártak, és a nyomás, amit rá helyeztek… Egyértelműen a műsort hibáztatom a történtekért

– mondta el J.A. Byerly világítástechnikus.

A gyászoló testvér feltételezésein és a filmforgatásokra amúgy is jellemző feszített munkatempón túl, valamint azon kívül, hogy az elhunytak egyazon sorozat készítésén dolgoztak, a Price of Glee minden igyekezete ellenére sem tud felmutatni semmilyen alátámasztható vagy észérvekkel megmagyarázható összekötő kapcsot a különböző halálesetek között. A készítők legfeljebb összeesküvés-elméleteknek nevezhető teóriáiból leginkább az rajzolódik ki, hogy szinte mindenért a „kibírhatatlan” Lea Michele tehető felelőssé. Szívtelen hárpiaként festik le a színésznőt, akinek egyebek mellett azt is felróják, hogy ő követelte ki, hogy párja, Cory Monteith halála után két héttel mindenki menjen vissza dolgozni, jóllehet a sorozat atyjának számító Ryan Murphy korábban több alkalommal nyilatkozta, hogy a producerekkel együtt, Michele-lel konzultálva döntöttek így annak idején.

Ha valamit biztosan le lehet szűrni a dokusorozatból – és ezt a legtöbb megjelent kritika is így értékeli –, az az, hogy a régóta vitatott Glee-átok kifejezést ideje végérvényesen elfelejtenünk. A fentebb taglalt tragédiák esetében szó sincs átokról, csupán véletlenek szerencsétlen sorozatáról, akármennyire is mást akar láttatni a Price of Glee.