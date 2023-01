Chris Evans Instagram-hivatalossá tette kapcsolatát fiatal kolléganőjével, Alba Baptistával

2023-ban hol máshol tenné hivatalossá a párkapcsolatát két híresség, mint az Instagramon. Bár régóta pletykálják, hogy Chris Evans összejött a nála 16 évvel fiatalabb, portugál származású színésznővel, Alba Baptistával (múlt novemberben le is fotózták őket, ahogy kézenfogva sétálnak), egészen idáig kellett arra várnunk, hogy közös tartalmat posztoljanak a közösségi médiában.

Amerika kapitány megformálója – akit mellesleg 2022 legszexibb férfijának választottak – egy napig látható Instagram-történetében osztott meg egy videóválogatást, amiben barátnőjével azon versenyeznek, ki tudja többször és jobban megijeszteni a másikat. Úgy tűnik, a felvételek otthon és különböző hotelszobákban készültek.

– fűzte hozzá a színész.

Chris Evans and girlfriend Alba Baptiste scare each other in hilarious set of videos. ❤️ pic.twitter.com/EVfGkUEwjT

— Pop Crave (@PopCrave) January 6, 2023