Mutatjuk, milyen a kilátás a Megyeri híd tetejéről

Közösségi oldalán egy-két kulisszatitkot is megmutatott a hidat üzemeltető Magyar Közút.

Az M0-s északi hídja az elmúlt napokban Magyarország legnagyobb karácsonyfájaként is funkcionál. A Magyar Közútnál viszont most úgy döntöttek, hogy azoknak is kedveskednek egy látványos videóval, akik a látványos karácsonyfával nem találkoznak személyesen.

A TikTokra feltöltött bejegyzésben a karácsonyfa díszei mellett azt is megmutatják, milyen a kilátás a 35 emeletes híd pilonjának a tetejéről, 100 méteres magasságból.

A pilon tetejéről szép időben akár a Pilis és Budapest is látszik, de kevésbé szép időben is jól el lehet látni az egyik oldalon Budakalászig, a másik oldalon pedig Dunakesziig. Több kommentelő is azt írta, hogy kedvet kapott a pilon megmászásához – amiben a 32. emeletig egyébként egy lift is segít –, azonban a vállalat gyorsan lehűtötte a kedélyeket azzal, hogy a híd belseje nem látogatható.

Vagy legyetek hídmérnökök nálunk, és akkor szabad az út

– hangzott el egy javaslat azoknak, akik igazán komolyan gondolják a dolgot.

Az érdeklődők még ma, december 26-án csodálhatják meg Magyarország legnagyobb karácsonyfáját, vagy a jövő hét végén, amikor ismét kivilágítják a Megyeri hidat.