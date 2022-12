Rácz-Gyuricza Dóra: Mióta összejöttünk, Jenő többször mondta, ő egy alfahím, ezt el kell fogadnom

A Blikk Rúzs szólaltatta meg Rácz-Gyuricza Dórát a most futó Konyhafőnök VIP miatt, ahol az influenszer férje, Rácz Jenő zsűrizik. Szóba került a magánéletük, amivel kapcsolatban Rácz-Gyuricza úgy fogalmazott, tudja, hogy sok nő odáig van a séfért.

Jenő, amióta összejöttünk, többször is mondta nekem, hogy ő egy alfahím, és ezt el kell fogadnom, tiszteletben kell tartanom. Az alfák nem tudják elfogadni, ha megkörnyékezik az ő területüket. Tisztelem őt annyira, és nem is voltam olyan soha, hogy ezt félvállról vegyem. Tudom, hogy ami az övé, az az övé. De attól még én is látom – nem csak ebben, hanem az összes évadban, sőt minden este az éttermében is – a gyönyörű nőket, akik odavannak érte. De attól még én vagyok a választottja, a felesége.