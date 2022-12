ValóVilág: Sírva, kiabálva beszéltek gyerekkori traumáikról a villalakók

Önfejlesztési hét kezdődött a ValóVilág villájában, a versenyzőkkel pszichológus kezdett foglalkozni. Az egyik feladat több játékosban is mély sebeket tépett fel, VV Ákos volt az első, aki kiabálva kezdett beszélni a traumáiról.

Nem volt senki, aki engem kint megvédett volna! Senki! Egyedül csináltam én is végig mindent! Egyedül! Magamtól tanultam meg, hogy ne azt a példát kövessem, amit egész életemben rámpakoltak. Jobbról, balról, száz oldalról! Nagyon sokat kaptam én is az élettől! És igyekszem nem azt csinálni másokkal, amit velem tettek, mert tudom, hogy mennyire fáj, tudom, hogy mennyire szar! És pont ezért nem akarom, hogy más is olyan szarul érezze magát, mint én éreztem magam egész kibaszott gyerekkoromban!