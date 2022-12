Will Smith és Jada Pinkett-Smith először vörös szőnyegeztek együtt a színész Oscar-gálás botránya óta

Smith mindhárom gyereke csatlakozott hozzájuk.

Will Smith és Jada Pinkett-Smith a minap először álltak együtt vörös szőnyegre a színész márciusi, Oscar-gálán történt botránya óta.

Ekkor Chris Rock, az est házigazdája az alopecia nevű autoimmun-betegségben szenvedő Jada Pinkett Smith kopaszságával viccelődött, mire Will Smith felment a színpadra, és felpofozta a komikust.

Az eset hatalmas port kavart, Smith-t 10 évre az Oscar-gálán való részvételtől is eltiltották. A színész azóta nyilvánosan is elnézést kért a komikustól, nemrég pedig a The Daily Show With Trevor Noah című műsorban beszélt arról, hogy nem volt önmaga a szóban forgó estén.

Will Smith és családja szerda este a színész új filmjének, az Emancipációnak a premierjén jártak. A vörös szőnyegen nemcsak a felesége és a közös gyerekeik, de az előző házásságából született fia, Trey Smith is csatlakozott hozzá.