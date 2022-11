Szerdán indul a ZsiFi!

Hamarosan elstartol a 11. Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál a Puskin és a Művész moziban.

A filmeket mindenki szereti, nem? Ismersz olyat, aki megvetően elhúzza a száját, ha a mozi szót meghallja? Na látod. A tematikus filmfesztiválok pedig még a filmeknél is jobbak, mert előre lehet tudni, mire megy ki a játék! Doku, noir, skandináv vagy francia, már a címből is tudod, mit kapsz.

A 11. Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál már a nevében sem kispályás, ennél pontosabb fesztiválcím kevés van. Mert itt minden szónak oka és jelentősége van!

Zsidó, mert zsidó témájúak a filmek. Izraeli, mert a filmek jelentős része az idei és az elmúlt év legjobb izraeli filmtermése. Budapesti, mert a világ sok nagyvárosában van zsidó filmfesztivál, és azért is, mert Budapest Főváros az egyik stratégiai partner.

A 11-et nem magyarázzuk el.

Talán csak a zsánerek nem fértek el a címben, de az már tényleg sok lenne. A ZsiFi dokumentumfilmekben mindig is erős volt, ez most sincs másképp, és a mai dokumentumfilmek már rég nem a szájbarágós Delta-stílusú alámondásos dolgok, hanem szinte játékfilmek. De lesz romkom (sok), a Tinder-generációhoz szóló ugyanúgy, mint az idősebb korosztályhoz, feltéve, ha érdekli őket a nyugdíjasotthon, ahol kicsit ráfüggnek az orvosi kannabiszra. De az erősebb gyomrúak sem maradnak éhen, önbíráskodás a nácival szemben, a palesztin kérdés, és persze Hitler is szóba jön egy kicsit.

Mi magyarok is büszkék lehetünk: a ZsiFin debütál az „Aki legyőzte az időt” című film, amely az idén 102 éves Keleti Ágnes előtt rója le tiszteletét. És persze Hollywood sem marad ki: bár sajnos nem személyesen, de Anthony Hopkinssal, Anne Hathaway-el és Jessica Chastainnel nyílik meg a fesztivál, akik az Armageddon Time című filmben mutatják meg, hogy a generációs problémák a zsidó családokban még erősebbek, mint máshol.

A névben is szereplő Izrael pedig idén sem szégyenkezhet 11 filmjével, köztük a fájóan korán meghalt Ronit Elkabetz életéről szóló gyönyörű kétrészes alkotással, Docaviv első díjat nyert dokumentumfilmmel, politikai és történelmi drámákkal.

Idén újdonsággal is készül a fesztivál: 11 rövidfilm látható majd, legtöbbjük a játékfilmek előtt. Lesz köztük lesz cseh dráma, amerikai animációs film, brit komédia, valamint izraeli, szlovák és magyar alkotások is. A Közönségdíjra pedig ismét érdemes lesz szavazni, mert értékes nyereményeket lehet nyerni.

Még hezitálsz? Meggyőz a ZsiFi mozipénztárosa! Utána pedig keresd a ZsiFi filmjeit a Puskin és a Művész moziban november 30. és december 4. között!