Egy éve ilyenkor: Tökéletes módszert mutatott az edzőtermek bámészkodóinak megállítására

Mint minden héten, most is mutatjuk, mi érdekelte olvasóinkat leginkább egy éve ilyenkor.

Egy éve ilyenkor egy személyi edző, Heidi Aragon edzőtermi vitája volt a legnépszerűbb cikk az oldalunkon. Aragon elmesélte, hogy egy középkorú férfi folyamatosan ott settenkedett körülötte edzés közben, ami annyira zavarta őt, hogy először megkérte a férjét, álljon mellé edzeni. Ez nem vált be, a nő leállt az edzéssel, ezért rászólt a férfire, aki viszont tagadta a dolgot, egészen addig, amíg Aragon el nem mondta neki, hogy videóra veszi az egészet. Ekkor a férfi egyik pillanatról a másikra elhallgatott…

Egy éve minden a koronavírusról szólt, így az egyik legolvasottabb cikkünk is, amelyben arról számoltunk be, hogy Gibraltár felnőtt lakossága 100 százalékos átoltottsággal büszkélkedhet, az mégis radikálisan megnőtt az új fertőzések száma. Kiderült, hogy a háttérben nem a vakcinák hatástalansága, hanem a gyerekek oltatlansága állhat.

Magyarországon épp az foglalkoztatta a rendezvényszervezőket, hogy hol kell mindenkinek maszkot viselnie, hol kell csak a dolgozóknak, és hol nem kötelező az egyáltalán. A megjelent kormányrendelet alapján ez ugyanis nem volt egyértelmű. A kormány reagált, válaszukban azt írták, hogy ha egy rendezvényre eddig is kellett védettségi igazolvány, akkor ott a vendégeknek továbbra sem kell maszkot viselniük.

Egy éve ilyenkor írtuk meg, hogy letolta a nadrágját, majd a színpadon fekvő rajongó arcára vizelt Sophia Urista. A Brass Against nevű, rézfúvós rockfeldolgozásokat játszó zenekar énekesnője november 12-én, a Daytona Beach-i, Welcome to Rockville fesztiválon cselekedett így. A zenekar másnap elnézést kért a történtekért, és ígérte, többé nem fog hasonló előfordulni.

Egy éve ilyenkor hatalmas vihart kavart, amikor a visszavonulását korábban bejelentő Cseh László az embertelen úszóedzésekről beszélt. Az olimpiai ezüstérmes úszó többek között testi fenyítésről és vízben sírásról mesélt. Ezzel kapcsolatban fogalmazta meg gondolatait Gyarmati Andrea olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok magyar úszó. Gyarmati azt írta, együttérez Cseh Lászlóval, és reményét fejezte ki, hogy a negatívumokat mihamarabb feldolgozza.