Az ufókutató, a ráktúlélő és a Kardashian-klántag – mi lett a Blink-182 tagjaival?

Október 11-én egy stílusukhoz tökéletesen passzoló, angol nyelvű pajzán szóviccen alapuló videóval, illetve egy másik, nyuszijelmezes felvétellel jelentették be a Blink-182 tagjai – Tom DeLonge, Mark Hoppus és Travis Barker –, hogy közel egy évtized után 2023 márciusában egy éven át tartó világkörüli turnéra indulnak, valamint kiadnak egy új albumot is. És azóta sem szálltak le a szexuális áthallásokban gazdag marketingvonatról, hiszen október 14-én közzétették Edging című legújabb videóklipjüket is. (Az edging kifejezést arra szokták érteni ebben a kontextusban, amikor valakit az orgazmus határáig izgatnak, majd egy kicsit abbahagyják, aztán az egész kezdődik elölről.)

Az idén harminc éve alapított, háromfős zenekar – melynek eredeti dobosát, Scott Raynort alkoholproblémák miatt kellett még a nagy sikerek előtt kirúgni – egyik legnagyobb dobása az 1999-es, Enema of the State című album, amelyből több mint 15 millió példányt adtak el világszerte. Erre a lemezre került fel a fiúbandák klipjeit kifigurázó All That Small Things és a banda meztelen futását ábrázoló What’s My Age Again? amelyek klipjeivel nemcsak az amerikai MTV-t hódította meg a kaliforniai deszkáspunk trió, hanem a világ zenetévéit is, az extravagáns banda tagjaiból pedig egy csapásra szupersztárok lettek.

A sikerekben gazdag évek után a zenekar először 2005-ben oszlott fel, majd miután 2008-ban Travis Barker túlélte, hogy lezuhant a magánrepülő, amivel utazott, újra összeálltak, és egészen 2015-ig együtt maradtak. Ekkor a jellegzetes orrhangon éneklő Tom DeLonge kilépett a bandából – a helyére bevett gitárossal, Matt Skibával két Blink-182 albumot is kiadott Hoppus és Barker az utóbbi években.

Az elmúlt két évtizedben más-más formációkban is zenéltek mindhárman; a teljesség igénye nélkül: DeLonge és Barker a Box Car Racer-ben játszottak együtt a 2000-es évek elején, míg Hoppus és Barker egy +44 nevű projekten dolgoztak közösen a zenekar első feloszlása után. DeLonge pedig ekkoriban alapította meg az azóta is aktív Angels & Airwaves nevű formációt.

Mivel az első feloszlásukat követő évek óta sokkal csendesebben zajlottak a zenekar körüli események, mint az ezredforduló sikerektől hangos éveiben, összeszedtük, mi lett a Blink-182 tagjaival azóta, hogy kikerültek a reflektorfényből.

Travis Barker – akit új felesége miatt eddig is árgus szemekkel figyelt a média

A zenekarba eredetileg csak az Aquabats nevű ska punk banda tagjaként ideiglenesen beugró, a számokat az első Blink-182 koncertje előtt állítólag háromnegyed óra alatt megtanuló Travis Barker az Enema of the State és a 2001-es Take Off Your Pants and Jacket sikerei után nem tűnt el teljesen a reflektorfényből:

2005 és 2008 között az MTV csinált egy valóságshow-t Meet the Barkers néven, Travis Barker és akkori felesége – a Pacific Blue egyik biciklis rendőrét játszó, 1995-ben a Miss USA szépségverseny első udvarhölgyének választott – Shanna Moakler, valamint két gyerekük családi életéről. 2008-ban a sorozat megszűnt, miután a magánrepülőgép, amivel Travis Barker utazott lezuhant, és a jármű hat utasa közül csak ő és jó barátja, a DJ AM néven zenélő Adam Goldstein élte túl a balesetet – a lemezlovas aztán 2009-ben drogtúladagolásban hunyt el.

Barker később azzal került ismét reflektorfénybe, hogy 2020 végén összejött az életüket családilag nagy nyilvánosság előtt élő Kardashian-klán egyik tagjával, Kourtney Kardashiannal – akivel azóta idén májusban össze is házasodtak (először Las Vegasban, majd egy héttel később az olaszországi Portofinóban).

Mark Hoppus – aki legyőzte a nyirokcsomórákot

A banda egyik alapítója – aki saját bevallása szerint Tom DeLonge-gal való megismerkedésük idején úgy akarta lenyűgözni őt, hogy felmászott egy villanypóznára, majd lefelé jövet véletlenül eltörte a bokáit – a zenélés mellett már lassan másfél évtizede saját podcastműsorokat készít (előbb HiMyNameIsMark, majd After School Radio címmel). És természetesen a zenéléssel sem hagyott fel, hiszen a Blink-182 Tom Delonge visszatérése előtt is aktív volt.

Mark Hoppus az utóbbi évek csöndje után akkor került ismét a figyelem középpontjába, amikor tavaly véletlenül kirakott egy képet 24 óráig látható Instagram-történet formájában a nyilvános profiljára, ami azt ábrázolta, ahogy kemoterápiás kezelésen vesz részt. Ezután kénytelen volt rendesen is színt vallani súlyos egészségi állapotáról, és azt is elárulta, hogy negyedik stádiumban lévő nyirokcsomórákkal kezelik.

Későn diagnosztizált betegsége miatt olyan súlyos volt az állapota, hogy egy ideig még azt sem tudta biztosra, túléli-e a rákot, azonban ezt az akadályt sikerült legyőznie, és egy éve már azt is bejelentette, hogy kigyógyult a rákból (igaz, az elmondása alapján az orvosok szerint bármikor kiújulhat a betegsége, ezért félévente kontrollvizsgálaton kell részt vennie).

Tom DeLonge – akit még a Pentagonban is ufószakértőként tartanak számon

Az ezredforduló legnagyobb rocksztárjai közül talán Tom DeLonge története a legérdekesebb. A gitáros-énekes azután sem állt le a zenéléssel, hogy 2005-ben először, 2015-ben pedig másodjára is különváltak útjai Hoppusszal és Barkerrel, másik zenekara, Angels & Airwaves már 17 éve aktív. A második szakítás után a zenész olyat lépett, amit talán már a sztárságot hozó harmadik albumuk harmadik száma, az Aliens Exists (magyarul Az idegenek léteznek) is előrevetített, de amire talán még a legnagyobb rajongói sem számítottak:

a fiatalon a Nagylábú felkutatására több expedíciót is szervező DeLonge a földönkívüli élet kutatását tűzte ki célul, To the Stars… Academy of Arts & Sciences nevű vállalatával pedig 2017 óta professzionális szinten foglalkozik az űrkutatással is.

Már a zenekar második feloszlása előtt is elindult ebbe az irányba, amikor 2013-ban kiadott egy karácsonyi mesekönyvet The Lonely Astronaut on Christmas Eve (A magányos asztronauta szenteste) címmel, ami egy olyan űrhajós történetét mutatja be, aki a Holdon találkozik egy idegen lénnyel. Persze a kozmosz kutatása szempontjából talán sokkal nagyobb érdemnek számít, hogy Tom DeLonge-ot még a Pentagonban is forrásként idézik, ha erről a területről van szó.

Tudtam, hogy ez lesz. Vicces, amikor belekerültem ebbe, az emberek gúnyolódtak rajtam, aztán mindenki kezdett rájönni, hogy ez igaz. Amikor a haditengerészet és a védelmi minisztérium a Tom DeLonge-videókról beszélt, megemlítették a nevemet meg ilyesmi

– így reflektált egyszerre a kilépése utáni szkeptikus hangokra és az ufókutatás területén szerzett érdemeire az Esquire-nek adott tavalyi interjújában. Tom DeLonge földönkívüli lét kutatásával foglalkozó videóit egyébként 2019-ben vetítették le a Pentagon épületében.