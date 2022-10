Kulcsár Edina: Szeretnénk megmutatni, milyen valójában egy boldog, harmonikus párkapcsolat

Kulcsár Edina és G.w.M az év eleje óta vannak együtt, a hétfőn induló Párharcban szerepelnek először egy párként. Az eddig közölt részletekből úgy tűnik, drámából nem lesz hiány.

A rapper a Blikknek azt nyilatkozta, sok különböző műsorba hívták az elmúlt években, de eddig ódzkodott a tévés szereplésektől.

Aztán jött Edina, aki az életem értelme, és érte bármit megtennék. Mivel ő sűrűn szerepel televíziós műsorokban, miatta mondtam igent. Bebizonyítom, hogy itt is én vagyok a legmenőbb.

Nem titkolt céljuk volt, hogy megmutassák, mennyire jól működnek együtt.

Szerettük volna magunkat párosként megmutatni, hiszen a sok pozitív visszajelzés mellett folyamatosan negatív véleményeket is kapunk. Eldöntöttük, rácáfolunk a rosszakaróinkra és bebizonyítjuk, hogy mi valójában mennyire jó párost alkotunk még az ilyen kemény feladatokban is. Másrészt példát is szeretnénk mutatni az embereknek azzal, mennyire szerelmesek vagyunk, és megmutatni, hogy milyen valójában egy boldog, harmonikus párkapcsolat