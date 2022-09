Sáfrány Emese: Nem akartam az a nő lenni, aki otthon sír, mert egyedül maradt a gyerekével

Sáfrány Emese júliusban ismerte el, hogy a TNT dobosával, Intivel randevúzik. A légtornász a Story magazinnak mesélt arról, hogy miután Hornyák Ádámmal szakítottak, eszébe sem jutott, hogy ismerkedni kezdjen, szórakozóhelyek vagy társkereső oldalak helyett inkább pszichológusokat látogatott a különválásukat követően.

– magyarázta Sáfrány, aki akkoriban úgy érezte, ha meg is ismerkedve valakivel, a találkozások a gyerekével töltött időből vennének el.

Ugyan sok üzenetet kapott férfiaktól, nem ment bele komolytalan flörtölésbe, a kört pedig az is szűkítette, hogy csakis olyan jelöltek jöhettek szóba, akik megértik, hogy számára mindig a kisfia lesz az első.

Mint mondta, Inti ugyancsak a közösségi oldalán vette fel vele a kapcsolatot, és már pár üzenetváltás után úgy érezték, találkozniuk kell. Nem akarták nagydobra verni, hogy randevúznak, szerettek volna ugyanis időt hagyni maguknak arra, hogy jobban megismerjék egymást.

Ahogy teltek a hetek, egyre közelebb kerültünk egymáshoz. Ráadásul ekkora már a fiamat is bemutattam neki, a randik többsége is hármasban zajlott, mert nem szívesen passzoltam volna le Nolent. De mivel Inti is szülő – van egy húszéves lánya –, ez számára is teljesen magától értetődő volt