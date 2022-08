Money or Love: Angéla számára a legdurvább dolog, amit valaha egy férfiért tett, az az volt, hogy főzött rá

Elvárja a párjától, hogy legalább annyit keressen, amennyit ő.

Jövő héten debütál a Money or Love – Fogadj a szerelemre! című társkereső műsor, amihez már a versenyzők bemutatkozó-videói is megérkeztek. A lányok csapatában lesz Angéla, az „egzotikus tornádóként” emlegetett játékos is, aki a friss előzetesben szabadlelkűnek, magabiztosnak és szépnek írja le magát, és bár hisz az első látásra szerelemben, azt mondja, vele még nem történt hasonló.

A legdurvább dolog, amit egy férfiért tettem, az az volt, hogy főztem rá

– magyarázta a versenyző, aki nem híve az egyéjszakás kalandoknak, de igazán a hosszú kapcsolatoknak sem, inkább a kettő közötti állapotot kedveli. Azt pedig elvárja, hogy a párja hozzá hasonló színvonalon éljen.