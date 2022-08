Érte izgult a fél világ, pedig a Stranger Things castingrendezői kezdetben nem bíztak benne

Sadie Sink néhány éve talán nem is sejtette, hogy élete lehetőségét kapja Max Mayfield szerepével a Stranger Thingsben. Az álommunka nem hullott csak úgy az ölébe, egy kisebb füllentésre és némi könyörgésre is szüksége volt, mert a sorozat készítői attól tartottak, egy fiatalabb színésznő hitelesebben alakíthatná a karaktert. Sink végül bizonyított, annyira, hogy az idei szezonban nyújtott alakításával messze kiemelkedett a stábból. Bár a rajongók bánatára Emmy-díjat nem ért a színészi játéka, tagadhatatlanul nevet szerzett magának a szakmában, húszévesen a nála kétszer idősebbekkével vetekszik az önéletrajza. De ki ő, és hogyan ismerte meg a világ?

A Stranger Things negyedik évada május 27-én jelent meg a Netflixen. A sorozat folytatását akkora érdeklődés övezte, hogy a szolgáltató a valaha volt legerősebb premierhétvégéjét regisztrálhatta. A lelkesedés jogos volt, az évad részei egytől egyig kiemelkedően magas értékelést kaptak az IMDb-n. A második legmagasabb (9,5-ös, a legmagasabb 9,6 volt) osztályzatot a „Kedves Billy” című rész kapta – ebben találhatjuk a sorozat legtöbbet tárgyalt jelenetét. (Spoiler: nem egészen öt percig nézhettük, ahogyan a Max Mayfieldet alakító Sadie Sink kis híján elfogadja a halált, de a barátai segítségével és a zene erejével képes kiszabadulni a főgonosz szorításából, majd a fény felé fordulva rohan az életéért.)

A szóban forgó jelenetnek akkora sikere volt, hogy a Netflix is újraosztotta a közösségi oldalain. A videók alatti kommentek hol Kate Bush dalát, hol Sadie Sink elképesztő játékát méltatták. Többen egyetértettek abban, hogy a fiatal színésznő (aki a korábbi évadokban sosem kapott ekkora teret, hogy megmutassa, mit tud) díjat érdemelne az alakításáért. De honnan jött és ki Sadie Sink, aki bár később csatlakozott a Stranger Things stábjához, mint a többi gyerekszínész, játéka talán több rajongót győzött meg arról, hogy díjra érdemes, mint eddig bárki más a sorozatból?

Kapcsolódó Úgy került most a toplisták élére a Stranger Things zenéje, hogy 1985-ben még a klipjét sem akarták leadni A Stranger Things új évadának legtöbbet tárgyalt jelenetében aláfestésként egy 1985-ben megjelent dal szól. Kate Bush Running Up That Hill című száma alig pár nap alatt újra meghódította a zenei toplistákat, napjaink legnépszerűbb előadóit is maga mögé utasítva.

Élő sztereotípiaként indult a karrierje

Sink a texasi Brenhamben nőtt fel négy testvérével. Édesapja rögbiedző, édesanyja matektanár volt. Bátyjával, Mitchell-lel imádták a Szerelmes hangjegyeket, kívülről tudták a dalokat, amikre saját koreográfiát készítettek, majd elő is adták a családnak. Édesanyjuk hamar beíratta őket tánc-, ének- és színjátszó órákra, ahol elég tehetségesnek bizonyultak ahhoz, hogy szerepeket kapjanak egy houstoni színházban.

Édesanyám ösztönzött minket minderre, de nem abban a reményben, hogy valaha is a Broadway-n kötünk ki, vagy ilyesmi. Csupán azért, mert szerettünk énekelni, táncolni és színészkedni

– mondta Sink nemrég a Fashion magazinnak.

Először a houstoni színházban kapta meg az Annie című musical főszerepét, majd hamarosan a Broadway is keresni kezdte a saját vörös hajú címszereplőjét. Sinket eleinte beugrós színésznek szánták, ám pár hónappal később ő lett a sztár: tizenegy évesen már a Broadway-n alakította Annie-t. Alig telt el egy újabb év, és a The Audienceben játszhatta a fiatal II. Erzsébetet, ekkor ismerkedett meg a főszereplő Helen Mirrennel is. Mint mondja, ez a munka változtatta meg igazán a színészettel való kapcsolatát.

Az iparág legnagyszerűbb elméivel való együttműködés megtanított arra, mi is valójában a színészet. Akkor döntöttem el, hogy ezzel szeretnék foglalkozni.

Sink ugyan tudatosan készült arra, hogy a színpadi munkákat képernyős megkeresésekre cserélje, egy ideig nem kapott szerepeket: már nem volt eléggé fiatal ahhoz, hogy gyerekeket játsszon, de annyira érett sem, hogy felnőtt karaktereket formálhasson meg. Visszatért az iskolába, és szép lassan elhalványult, hogy kiskamaszként a Broadway színpadán énekelt és táncolt.

A Stranger Things-korszak

Később aztán olyan sorozatokban és filmekben kapott kisebb-nagyobb szerepeket, mint a Zsaruvér, a Foglalkozásuk: amerikai, az Ütésálló vagy Az üvegvár, élete nagy lehetősége viszont tizennégy éves korában kopogtatott be hozzá. Egy héttel azután, hogy nagy rajongással végignézte a Stranger Things első évadát, felkeresték, hogy menjen el egy meghallgatásra a sorozat második szezonjához. Bár első blikkre olyan, mintha Max karakterét kvázi egyenesen neki írták volna a rendezők, valójában nem hullott csak úgy az ölébe a szerep. A casting előtt például füllenteni sem volt rest, amikor arról kérdezték, tud-e görkorcsolyázni.

Olyan lányt akartak, akinek van gördeszkás tapasztalata, nekem viszont egyáltalán nem volt. Azt kérdezték, »ó, de azért görkorcsolyázni tudsz?« Mondom, »hát persze!« Ami technikailag nem is volt hazugság, mert korábban tényleg koriztam.

Bár valóban ismerte az eszközt, tudása igencsak megkopott, így amikor a meghallgatás egy pontján észrevett egy pár görkorcsolyát a sarokban, bepánikolt. Végül nem kellett használnia, mert kiderült, hogy az operatőré, aki a felvételt készítette róla.

Sink viszont ekkor még nem tudhatta magáénak a szerepet. A második évad casting rendezői úgy vélték, egy fiatalabb lány hitelesebben alakíthatná Max Mayfieldet, de a színésznő annyira akarta a szerepet, hogy könyörgőre fogta. Addig kérlelte őket, hogy adjanak neki több szöveget, hogy elhívták egy olvasópróbára Gaten Matarazzóval (Dustin Henderson) és Caleb McLaughlinnal (Lucas Sinclair), a kémia pedig rögtön megmutatkozott a gyerekszínészek között. Másnap már tudta, hogy övé Max szerepe, ami pedig a deszkázást illeti, jó pár különórával később abba is sikerült belejönnie.

Sink ugyan korábban is szerepelt már a képernyőn, arra a népszerűségi hullámra nem volt felkészülve, amit a Netflix tartogatott számára. A többi gyerekszínész már a második évad debütálása előtt szólt neki, hogy az Instagram-oldala valósággal felrobban majd, ha az arca feltűnik a sorozatban, ezért az akkor tizenöt éves színésznő inkább ki is kapcsolata az értesítéseket. Azt mondja, beletelt egy időbe, de rájött, hogy a közösségi média nem neki való, ezért tudatosan kerüli is az ilyen felületeket. Az alkalmazások nincsenek letöltve a telefonjára, és bár időnként megnézi őket, nem szereti a trollok hozzászólásait olvasni.

Én inkább arra szeretek koncentrálni, ami valódi. A belső köreimben lévő emberekre figyelek, nem a lájkokra, nem arra, ki mit posztot, mit visel, vagy ki mit gondol arról, nekem hogyan kellene kinéznem

– magyarázta egy júniusi interjúban.

Mindez egyébként a követőszámaiban kevéssé köszön vissza. A Glamour június elején arról írt, hogy 16,2 millió követője van, mindeközben augusztus elején már közel 24 millióan kíváncsiak rá az Instagram-oldalán. A követőszámait tekintve Sink a sorozat második legnépszerűbb női karaktere, őt előzi Millie Bobby Brown 57,4 milliós követőtáborával. Meglehet persze, hogy mindketten hátralépnének egyet a dobogón, ha Winona Ryder is úgy döntene, hogy regisztrál az Instagramra.

2017-es, Stranger Thingses debütálása után egyébként valóban nem volt megállás Sink számára. Már a sorozat premierjére is Chanelba öltöztették, pedig akkor még sokan nem is tudták, ki ő. Pár hónappal később, nem egészen 16 évesen már a párizsi divathéten vett részt kifutómodellként, az elmúlt évek alatt divat-, ékszer- és szépségmárkák arca lett, stílusa iránt pedig kifejezetten nagy az érdeklődés. A több mint 11 ezer követőt számláló stylesofsadie nevű Instagram-oldal például évek óta szemlézi és posztolja újra a szettjeit.

Az All Too Well-kitekintés

Taylor Swift tavaly több albumát újrarögzítette, hogy immár kizárólag a saját tulajdonában lehessenek a dalai, a projekthez pedig hozzátartozott az All Too Well című számhoz készült rövidfim is, amiben az énekesnő Sadie Sinket kérte meg, hogy játssza el a fiatal énjét. A negyedórás film igencsak nagy sikert aratott, az IMDb-n 8,4-es értékelést ért el, a Youtube-on pedig több mint 73 milliószor nézték meg 2021 novembere óta.

Sink számára megtiszteltetés volt Taylor Swifttel együtt dolgozni, a szerepért pedig azért is hálás volt, mert végre a képernyőn is kiléphetett a gyerekkorából. A forgatásokon egyébként össze is barátkozott az énekesnővel, aki több tanáccsal is ellátta az iparágban való eligazodással és úgy általában az élettel kapcsolatban.

Figyelem, spoiler következik, így aki nem látta a Stranger Things harmadik és negyedik évadát, ne olvasson tovább.

„Kedves Billy”

Max Mayfield ugyan már a második és a harmadik évadban is közkedvelt szereplő volt, az új szezonban biztosított igazi kihívást Sadie Sinknek. Adott egy egyébként is nehezen megnyíló karakter, aki kénytelen volt végignézni a mostohatestvére groteszk halálát, a trauma pedig elszigetelte a barátaitól és a szerelmétől.

Itt viszont nem értek véget a szenvedései, rá kellett ébrednie, hogy a brutális módon gyilkoló túlvilági entitás, Vecna vadászik rá, fel is készült arra, hogy belátható időn belül őt is elragadja majd a gonosz. A katartikus pillanatban szinte el is fogadja a halált, de a barátai közbelépnek, és a zene erejével kirángatják őt Vecna világából. Ez alatt az alig öt perc alatt pedig nemcsak Max előtt pergett le az élete, de a nézők idegei is pattanásig feszültek. Sink játéka egyébként azért is különleges, mert, mint elmondta, a jeleneteket összevissza vették fel az évad során, így lineárisan nem is volt lehetősége beleélni magát a történetbe.

A szóban forgó jelenet az évad debütálása után hetekig jött szembe a közösségi oldalakon. A rajongók közül többen is evidensnek vették, hogy Sink Emmy-díjat kap majd az alakításáért, de végül jelölés sem jutott neki. A Stranger Things összesen 13 jelölést kapott idén, ebből négyet a „Kedves Billy” című epizód, amiben Sadie Sink élete alakítását nyújtotta.

Miután a hivatalos lista nyilvánosságra került, több platformon is látványos volt a hőbörgés, egyesek úgy vélték, Sinket egyenesen meglopták, amiért nem jelölték díjra. Érdekesség, hogy idén a sorozat egyik színésze sem kapott Emmy-jelölést, pedig a rajongók szerint többen is megérdemelték volna, köztük Millie Bobby Brown vagy Caleb McLaughlin.

Egyszer a Stranger Things is véget ér

Ami a történteket illeti, a szereplők nem reagáltak az elmaradt jelölésekre. Sadie Sink jelenleg is igyekszik bepótolni azokat a dolgokat, amik kimaradtak a tinédzserkorából. Miközben lubickol a figyelemben, több projektje is debütál majd a közeljövőben.

Szeptemberben a The Whale című drámában tűnik fel Brendan Fraser oldalán, novemberben pedig a Dear Zoe könyvadaptációjának főszereplőjeként láthatjuk majd. Ő maga úgy érzi, remek rendezőkkel hozta össze eddig is a sors, és bár idén hatalmas változások történtek életében és gyakorlatilag berobbant a nemzetközi sztérok közé, szeretne elvégezni egy rendes színésziskolát is, emellett pedig a színpadra is szeretne visszatérni. Azt sem tarja kizártnak, hogy a Stranger Things utolsó évada után forgatókönyvírásra adja a fejét, gyerekként ugyanis a színpadi próbák szünetében örömmel vetette papírra a saját műveit.

Ami a Duffer testvérek sorozatát illeti, Sink már előre retteg a búcsútól, de egyúttal úgy érzi, a stáb minden tagja megérett arra, hogy a saját útjára lépjen, miután éveken át dolgoztak együtt. Izgatottan várja, mit tartogat neki a jövő.