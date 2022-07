Horváth Éva a fogyásáról: Valóban, most a húszas éveim kilóit nyomom

Állítja, nem diétázik, a követőit kérdezte, szerintük mitől fogyhatott.

Horváth Éva az elmúlt egy évben igencsak sokat fogyott, ma pedig az Instagramján írt arról, hogy mindezt nem az étrendjének köszönheti. Mint mondja, bár sokan kérdezik, milyen diétát követ, vagy milyen étrendkiegészítővel sikerült karcsúsodnia, állítja, hogy nem él tablettákkal, és arra sem igen figyel, hogy mit eszik.

Sokan mondtátok, hogy mennyit fogytam az elmúlt évben. Valóban, most a húszas éveim kilóit nyomom. Kérdeztétek, hogy mivel diétázom, milyen szereket szedek? A válasz: SEMMIT! Nem diétázom, mert szeretek enni, nyilván rossz dolgokat

– kezdte posztját a szépségkirálynő, majd meg is magyarázta, hogy konkrétan mik a kedvencei.

Saját bevallása szerint az esti órákban is rengeteg szénhidrátot fogyaszt, imádja a tésztákat, a kenyeret, a kolbászt, a vajat és a különféle édességeket is. Szerinte az édesanyáknak leginkább este jut ideje az evésre, amit ő maximálisan ki is is használ.

Ha így étkezem, szerintetek mitől fogyhattam?

– tette fel a kérdést a követőinek, mire egyikük azt válaszolta, hogy szerinte a modell teste a jógának köszönhetően alakult át, ahogyan egyébként ő maga is mesélte egy korábbi vlogjában.