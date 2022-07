Peter Srámek egyszer egy nyugdíjasklub előtt lépett fel, egyikük megfogdosta az énekest

A Pénzt, vagy éveket! legutóbbi adásában Peter Srámek és Zámbó Árpy találgatta a színpadra lépők életkorát, a műsor egy pontján pedig Kasza Tibi felvetette, hogy beszélgethetnének a női rajongókról.

– mondta a műsorvezető, mire az énekes meglepő személyes tapasztalatot osztott meg.

Egyszer voltam egy fellépésen, nyugdíjasklub előttem. Na, és most jóindulatból mondom, rosszabbak voltak, mint a 17 éves tinik. Majdnem lerángattak a színpadról. Olyanok is voltak, akik felmentek a színpadra. Nem mondom azt, hogy nem élveztem amúgy, mert jó volt. Aranyosak voltak. És olyan is volt, aki megfogta a hátsómat, és azt mondta nekem: Drága Péter, erre vártam egész nap!