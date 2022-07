Meghan Markle vizet adott egy köhögő nőnek, a gesztust vegyes reakciók fogadták

Meghan Markle hétfőn férje, Harry herceg oldalán jelent meg az ENSZ New York-i közgyűlésén, ahol utóbbi beszédet tartott, amiben arra is kitért, hogy mikor jött rá, hogy a felesége a lelkitársa.

A hercegi pár minden megmozdulását hatalmas érdeklődés fogadta az eseményen, így történhetett meg, hogy egy kamera rögzítette, amikor Markle a mögötte ülő nő segítségére sietett. A hölgy köhögni kezdett, mire a hercegné saját palack vizét ajánlotta fel neki, amit ő elfogadott, majd miután belekortyolt, visszaadta azt Markle-nek.

Moment Meghan Markle gives her water bottle to a woman coughing at the UN pic.twitter.com/0GGIsFQ6Qv

— The Sun (@TheSun) July 19, 2022