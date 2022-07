VV Merci kiakadt, hogy nem tudott magyarul rendelni egy budapesti kávézóban

VV Merci az Instagram-követőinek mesélte el 24 óráig elérhető történetben, hogy egy Budapest belvárosában található kávézóban egy olyan kiszolgálótól rendelte meg a szendvicsét, aki magyarul nem, csak angolul beszélt. A valóságshow-szereplőnek szerencsére az elmúlt időszakban sokat javult az idegennyelv-ismerete, de az eset így is láthatóan meglepte.

Bármennyire hihetetlen, már annyira megtanultam angolul, hogy ki tudjak kérni magamnak egy bagettet, de… Kedves Király utcai Starbucks! Miért nem tudtok olyan embereket alkalmazni, akik magyarok? Hogyha egy-két évvel ezelőtt jövök be, akkor mutogatnom kell Magyarországon, hogy kikérjek egy bagettet. Mondjuk azért ez az én izém is, de akkor is