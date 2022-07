Cardi B és Offset lánya egy köteg pénzt kapott a negyedik születésnapjára

Cardi B és Offset első közös gyereke, Kulture a hétvégén ünnepelte negyedik születésnapját. A kislányt és öccsét a szülők egy különleges gyerekmúzeumba vitték a nagy nap apropójából, ahol minden édességből készült. A helyszínt a rapper Instagram-története szerint limuzinnal közelítették meg.

Az Offset által posztolt felvételek egyikén a pár négyéves lánya egy köteg pénzzel hajol ki a limuzinból, mire a rapper közli, hogy a gyerek éppen ötvenezer dollárt tart a kezében.

Offset and Cardi B’a daughter Kulture got $50K for her birthday 🎈🔥 pic.twitter.com/E1IT157G5Q

— My Mixtapez (@mymixtapez) July 10, 2022