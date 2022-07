Opitz Barbi bántalmazás áldozata lett: Közzétettek egy privát videót rólam, amit az akkori barátomnak küldtem

Az nlc.hu-hoz juttatott el egy közleményt Opitz Barbi, aki elárulta: bántalmazás áldozata lett. Ahogy írja, exe közzétett róla privát videókat az interneten, amit bizalmi alapon küldött el neki korábban, mikor még együtt voltak.

Sorait úgy folytatta, megviselték a történtek, konkrétan az emberekbe vetett hite is megrendült. A rendőrséghez fordul az ügy miatt.

Éppen ezért döntöttem úgy, hogy beszélni szeretnék erről, mert fel akarom hívni mások figyelmét is arra, hogy legyenek óvatosak abban, kinek szavaznak bizalmat. Illetve, ha sajnos mégis hasonló eset történne veletek is, azt tanácsolom nektek, bátran forduljatok a rendőrséghez, hogy velük együtt megtehessétek a megfelelő jogi lépéseket. Én is eszerint cselekszem most. Számomra felfoghatatlan egy ilyen cselekedet, hiszen én senkivel sem tenném meg ugyanezt.