Hugh Grant miatt a Sky News közvetítésébe is behallatszik a Benny Hill Show zenéje, amit a brit Parlament előtt bömböltetnek

Érdekes közvetítésbe futhattak bele azok, akik a Sky Newson követik a brit kormány nehéz helyzetét: már Boris Johnson is bejelentette lemondását, egészen konkrétan szétesőben van a brit kormány.

De vissza a felvételhez, amit az Entertainment Weekly vett észre: azt látni ezen, hogy épp bejelentkezik a Sky News tudósítója friss hírekkel, a háttérből azonban hangosan hallani lehet a Benny Hill Show ikonikus zenéjét. Mindezt egy Brexit- és Johnson-ellenes aktivista, Steve Bray engedi az éterbe a Westminster-palota környékén.

Mindezt azért tette, mert Hugh Grant a Twitteren megszólította őt egy posztban:

Morning @snb19692 Glad you have your speakers back. Do you by any chance have the Benny Hill music to hand?

— Hugh Grant (@HackedOffHugh) July 7, 2022