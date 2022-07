Elon Musk a titokban született ikrei hírére: Mindent megteszek az alulnépesedési krízis ellen

2021 novemberében ikrei születtek Elon Musknak és Shivon Zilisnek. A gépi intelligenciával foglalkozó nő a többek között Musk által alapított Neuralink nevű neurotechnológiai vállalat egyik felsővezetője. A családalapításra bírósági dokumentumokból derült fény, amiket a Business Insider szerzett meg.

A világ leggazdagabb embere Twitteren reagált a hírekre:

Végül egy másik tweetben hozzátette: jól jegyezzék meg a szavait, mert igaza van.

Doing my best to help the underpopulation crisis.

A collapsing birth rate is the biggest danger civilization faces by far.

— Elon Musk (@elonmusk) July 7, 2022