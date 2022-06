Meadow Walker: Abortuszom volt, amikor a világ összeomlott a pandémia alatt

Paul Walker lánya 22 évesen döntött a terhességmegszakítás mellett.

Az Egyesült Államokban pénteken eltörölték az abortuszhoz való alkotmányos jogot. Ez azt jelenti, hogy az USA-ban 50 államának nagyjából felében ezután illegális lehet a művi terhességmegszakítás, sőt, egy tucatnyi államban már most is van erre vonatkozó jogszabály, amely azonnal hatályba lép, ha a Roe vs. Wade-del kapcsolatos korábbi ítéletet eltörlik.

A történtekre már több híresség is reagált a közösségi oldalakon, Paul Waker lánya, Meadow Walker pedig nemrég egy személyes történettel fejezte ki sajnálatát a Legfelsőbb Bíróság döntésének kapcsán.

Mint írja, a pandémia idején ő is az abortusz mellett döntött. Szerencsésnek tartja magát, amiért az orvosai átsegítették ezen a nehéz időszakon, most ugyanis boldog és egészséges lehet, ellentétben azokkal a nőkkel, akik az új szabályok értelmében már nem dönthetnek a terhességmegszakítás mellett, ha az életkörülményeik nem megfelelőek egy baba érkezéséhez.

Számtalan nő küzd a döntéssel, hogy megszakítsa-e a terhességét. Én is megküzdöttem ezzel a kérdéssel 2020-ban. Amikor a világ összeomlott a pandémia alatt, abortuszom volt.

– írja posztjában a modell.

Véleménye szerint a Legfelsőbb Bíróság döntése óriási visszalépés a történelemben, és nem az abortuszoknak szabnak gátat általa, csupán azt akadályozzák, hogy a nők biztonságos és ellenőrzött körülmények között végeztethessék azt.

Szívszorító tudni, hogy még kevesebb nőnek lesz lehetősége a biztonságos terhességmegszakításra, és arra, hogy a testét helyezhesse előtérbe. Egy olyan világban, ami folyamatosan marginalizálja a nőket, ez látszik a legnagyobb csapásnak.