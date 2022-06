Kajdi Csaba a szakításáról: Nem lehet, hogy a gyűlölet felváltsa ezt az egészet

Arra kérte a követőit, hogy ne csak neki írjanak támogató üzeneteket, hanem az exének is, aki a vizsgáira készül.

Kajdi Csaba szerdán árulta el követőinek, hogy párjával, Dáviddal másfél év után véget ért a kapcsolatuk. Az influenszer arról nem beszélt, pontosan miért döntöttek a szakítás mellett, hangsúlyozta viszont, hogy reméli, barátok tudnak maradni.

Kajdi a minap ismét 24 órán át elérhető Instagram történetében jelentkezett be, ahol megköszönte a követőitől kapott kedves leveleket, és arra kérte őket, hogy ne csak őt, de a volt párját is árasszák el pozitív üzenetekkel, főleg, mivel Dávid éppen vizsgákra készül. Emellett továbbra is kiemelte, mennyire fontosnak tartja, hogy ha egy kapcsolat szakítással is végződik, szeretettel gondoljunk a volt partnerünkre.

Attól még, hogy itt nem álltunk össze, mint a krumplistészta, attól még a szeretet megmarad két ember között. Nagyon fontos, intelligensen kell! Ha szakítunk vagy váltunk, vagy valamiért nem ment, szeretettel gondolj mindig a partneredre! Nem lehet, hogy a gyűlölet felváltsa ezt az egészet

– mondta Kajdi, hozzátéve, hogy szerinte ha két ember valaha fontos volt egymásnak, az érzések nem változnak meg a szakítással, csupán meg kell tanulni elköszönni és elengedni a másikat.