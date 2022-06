Diaz kikérte Fluor véleményét a születendő gyereke nevét illetően, teljesen használhatatlan ötleteket kapott

Sem Csöndör Ödönnek, sem Nintendónak nem fogja elnevezni a kisfiát.

Új klippel jelentkezett a Wellhello, ennek kapcsán kapott meghívást a Reggelibe Fluor Tomi és Csöndör László Diaz. Utóbbi énekesnek hamarosan megszületik első gyereke a feleségével, akivel 2020-ban házasodtak össze.

Diaz a műsorban elmondta, nem szeret nagyon belemenni a magánélete részleteibe, de annyit elárult, hogy kisfiút várnak októberre. A baba nevét illetően Fluor véleményét is kikérte, azonban ezek az opciók teljesen használhatatlannak bizonyultak. Barátja listáján a Nintendo név is szerepelt, Fluor kedvence azonban az Ödön volt, ezt a stúdióban is többször említette.

Az én nevem Csöndör Ödön, mint a szőr, úgy pöndörödöm

– mondta Fluor, aki Diaz szerint úgyis Ödönnek fogja szólítani a kisfiát, függetlenül attól, milyen nevet kap.