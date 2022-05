Rácz Jenő: Valamiért azt gondolják, hogy én egy gazdag ember vagyok, közben amúgy meg nem

Szerinte gazdag az, aki szabadidőben is bővelkedik az anyagiak mellett.

Puskás-Dallos Bogi tegnap Rácz Jenővel beszélgetett az Index Sunday Bruch című műsorában. A Konyhafőnök zsűritagja az epizódban elmondta, hogy annak idején nem tervezte el, hogy nagy név lesz belőle a szakmában, csupán utazgatni szeretett volna, a története mégis úgy alakult, hogy Michelin-csillagos séf lett belőle, aki ma már a saját étterméért felel.

Áprilisban több cikk is született, ami Rácz Jenő egyik órájának árát pedzegette, a műsorból pedig kiderült, hogy bár a legtöbbeket (a Google szerint) a séf étterme érdekli, bőven akadnak olyanok is, akik az órája vagy éppen az autója árára kíváncsiak. Rácz saját elmondása szerint maga is felfigyelt erre a figyelemre, ő azonban nem tartja magát gazdag embernek, és olyasvalakinek sem, akinek az életét a tulajdonában lévő tárgyak határoznák meg.

Valamiért az emberek azt gondolják, hogy én egy gazdag ember vagyok, közben amúgy meg nem. Szerintem az a gazdag ember, aki nem kel reggel ötkor és nem éjfélig dolgozik heti hétből hétszer, hanem az, aki úgy is gazdag, hogy van ideje. Szerintem én egy ugyanolyan ember vagyok, aki kőkeményen dolgozik nap mint nap

– magyarázta a séf, aki szerint az, hogy drága holmijai vannak, csupán igényesség kérdése.

Mint mondja, átlagembernek tartja magát és igyekszik is ezt közvetíteni a külvilág felé. Szerinte fontos, hogy időnként mutasson egy kicsit a magánéletéből, ugyanis úgy véli, minél elszigeteltebb egy híresség, annál nagyobb iránta az érdeklődés, amire ő nem vágyik – ahogyan az is kényelmetlenül érinti, ha a rajongói ölelkezni szeretnének vele, miközben éppen bevásárol.

Ami pedig az apaságot illeti, a séf úgy véli, élete utolsó napján is emlékezni fog arra a pillanatra, amikor a kislányát a mellkasára fektették a születése után, hiszen az egy örökké tartó kötődés kezdete volt.