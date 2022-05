Éjjel egykor magától bekapcsolódó kávégép, bocsánatkérés az ördögtől – sztárok paranormális élményei

Az elmúlt időszakban több sztár is bejelentette, hogy saját dokusorozatot indít, amelyben természetfeletti jelenségeknek igyekszik utánajárni; emellett egyre több híresség mesél különböző, földönkívüliekkel kapcsolatos élményeiről. Demi Lovato szerint például bunkóság idegeneknek hívni őket, míg Miley Cyrus azt állítja: egyszer farkasszemet nézett egy idegen civilizáció képviselőjével.

Meglehetősen régóta ismerünk olyan tévésorozatokat, amikben sztárok bevonásával vizsgálják a szakértők a természetfeletti erőket, elég ha csak a 2006-ban indult Celebrity Paranormal Projectre gondolunk, de hasonló műfajhoz tartozik a Celebrity Ghost Hunt Live vagy a Celebrity Ghost Stories is. Úgy tűnik, a sztárok rákaptak erre a tematikára, ugyanis Kesha, Kristen Stewart és Demi Lovato is bejelentette, hogy saját, szellemek után nyomozós műsort indítanak. Utánanéztünk, kik azok a hírességek, akik korábban természetfeletti élményről számoltak be, így akár potenciális szereplői is lehetnek a hasonló műsoroknak.

Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens nemrég vendégeskedett Kelly Clarkson beszélgetős műsorában, ahol szóba kerültek a természetfeletti erők is. Kiderült, hogy Hudgenstől egyáltalán nem áll távol ez a téma, mivel az évek során rengeteg különös élménye volt, amik szellemekhez köthetők. Ezekről be is számolt a műsorban, például elmondta, hogy beszélni tud a halottakkal, és idővel sikerült elfogadnia ezt a képességét.

Az ismeretlen ijesztő tud lenni. De nemrég rájöttem, hogy ez valójában egy ajándék és egy olyan képesség, amiben – ha már rendelkezem vele – megpróbálhatok elmélyülni.

Nemrég élete első természetfeletti nyomozása is megtörtént: egy barátjával és speciális rádió-vevőkészülékkel kiült egy éjszaka egy sír mellé, és beszélgetést kezdeményezett egy Sam nevű szellemmel. Korábban pedig arról mesélt, hogy Észak-Karolina egyik legkísértetiesebb városába utazott, ahol tíz percig próbált üldözni egy szellemet, majd miután túl ijesztővé vált számára a szituáció, inkább feladta a vadászatot.

Kristen Stewart

2021 novemberében jelentette be Kristen Stewart, hogy saját szellemvadász dokumentumsorozatot készít, ami kifejezetten LMBTQ+ tematikájú. A műsorról annyit mondott, hogy celebek segítségével próbálják felderíteni a paranormális jelenségeket. Stewart számára nem idegen ez a téma, korábban a Vanity Fair magazinnak már elmesélte, milyen élményei vannak a szellemekkel kapcsolatban. Kiderült, hogy amellett, hogy hisz a természetfeletti erőkben, szerinte kommunikálni is tud a túlvilággal.

Beszélek a szellemekkel. Ha egy furcsa kisvárosban vagyok, mert éppen filmet forgatok, és a szállásom is kicsit furcsa, azt nem bírom elviselni. Ki tudja, mik azok a szellemek, de az biztos, hogy van egy energia, amire nagyon érzékeny vagyok. És nem csak szellemekkel kapcsolatban, hanem emberekkel is.

Demi Lovato

Már az előzetese is megjelent az Unidentified With Demi Lovato című dokusorozatnak. A videóról korábban írtunk is, mivel az énekes egy dallal próbálja kicsit ellazítani a kísértetházban az általa és a szellemvadász csapat által érzékelt szellemet, aki fél a férfiaktól. Demi Lovato nemcsak a szellemekben hisz, hanem a földönkívüliek létezésében is, korábban például elárulta, hogy szerinte találkozott már más civilizációból érkezett lényekkel, és úgy gondolja, hogy sértő számukra, ha idegeneknek hívjuk őket.

Egy 2013-as vendégcikkben arról írt, hogy texasi házukban, ahol gyerekkorában élt a családjával, lakott egy szellem.

A texasi házam kísértetjárta. Nem rossz szellem lakja, hanem egy kislányé. Azt gondolom, Emilynek hívják. Egyszer átjött egy médium és egy csapat szellemvadász, akik ugyanezt a nevet mondták. Rengetegszer jelent meg előttem gyerekkoromban. (…) Hiszek benne, hogy mindenkiben megvan ez az érzék, ha kellően koncentrál rá. Szerintem nagyon erősen kapcsolódom a túlvilághoz. Ha belépek egy szobába, látom, hogy történt-e ott valami különleges, és azt is meg tudom állapítani, hogy egy szállodában laknak-e kísértetek.

Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter is szerepet kapott a brit királyi család történetét bemutató sorozat, A korona harmadik évadában. A szériában II. Erzsébet királynő egyetlen testvérét, Margit hercegnőt alakította, aki 2002-ben halt meg. A Guardiannak a színész azt nyilatkozta, hogy maga a hercegnő adott neki engedélyt arra, hogy eljátssza a karakterét.

Ha egy valódi személyt játszol el, számomra nagyon fontos, hogy áldását adja rá, mivel neked felelősséged van. Margit örült, hogy én alakítom őt, azt mondta: »Jobb vagy, mint az a másik színész, akire még gondoltak a szerepre. Azt már sosem fogják beismerni, hogy kit akartak, de te és egy másik színész voltatok versenyben«. Ezután elgondolkodtam, hogy ez egy klasszikus Margit hercegnős beszólás volt. Jól értett ahhoz, hogy egyszerre dicsérjen és lehúzzon.

Carter azt is elmondta, hogy a hercegnő javaslatot is tett neki a túlvilágból, mégpedig azt: figyeljen oda, hogyan tartja a cigarettát és hogyan hamuzik, mivel Margit nagyon kifejező módon cigizett.

Lily Collins

Szintén a munkájában tapasztalt természetfeletti jelenséget Lily Collins is, aki azután számolt be élményéről, miután leforgatta az Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány című filmet, ami a hírhedt sorozatgyilkos, Ted Bundyt mutatta be. A színésznő elmesélte, hogy szerinte Bundy áldozataitól kapott megerősítést és támogatást, mikor a sorozatgyilkos feleségének szerepére készült. A Guardiannek mesélte el, hogy minden éjszaka hajnali három óra ötkor arra ébredt, hogy villanó fények jelennek meg a szobájában.

Felfedeztem, hogy hajnali három óra az az idő, amikor a két világ közötti válaszfal a legvékonyabb, és ekkor megnyílik egy átjáró a két világ között. Nem ijedtem meg, támogatást éreztem. Azt sugallták, hogy figyelnek rám, segítenek és hálásak, amiért elmeséljük a történetüket.

Kate Hudson

Kate Hudson is szeret spirituális, természetfeletti témákkal foglalkozni. 2014-ben egy interjúban mesélte el, hogy nem csak ő, hanem anyja, a szintén színész Goldie Hawn is érzékeny ezekre a jelenségekre. A beszélgetés során azt állította, hogy anyjával együtt látják a halott lelkeket.

Nem is arról van szó, hogy látjuk őket, hanem érzékeljük a jelenlétüket spirituálisan. Egyszer láttam egy szellemet, egy arc nélküli nőt. Elég bizarr volt.

Tanácsot is adott azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, ha valaki szellemmel találkozna.

Elvileg először is el kell neki mondanod, hogy milyen évet írunk, és elmagyarázni neki, hogy ő már nem tartozik ide.

Ariana Grande

2013-ban arról kérdezték Ariana Grandét, hisz-e a szellemek vagy földönkívüliek létezésében. Nemcsak hogy hisz bennük, még azt is elmesélte, talán magával az ördöggel is akadt dolga.

Kansasben voltunk néhány héttel ezelőtt, és elmentünk egy kísértetjárta kastélyba, ami nagyon izgalmasnak tűnt eleinte. Következő este el akartunk látogatni a Stull temetőbe, ami arról híres, hogy úgy tartják, ott van a pokolba vezető hét kapu egyike. Nagyon erős, rossz és felkavaró, negatív energiát érzékeltem az autónk körül, majd kénszagot éreztünk mindannyian – ami az ördög jele. Úgy voltam vele, hogy ez nagyon ijesztő, menjünk innen. Majd egyszer csak megjelent egy légy az autóban, ami szintén az ördög szimbóluma.

Miután elhagyták a temetőt, Grande lehúzta a kocsi ablakát, és bocsánatot kért az ördögtől, amiért megzavarták a nyugalmát.

Csináltam egy fotót, amin a távolban három különböző arc jelent meg – a szakkönyvek szerint ezek az ördög különböző arcai voltak.

Matthew McConaughey

2009-ben jelent meg McConaughey főszereplésével az Excsajok szelleme című vígjáték, amelynek sajtótájékoztatóján elmesélte, hogy valójában nem ismeretlen jelenség számára egy szellem jelenléte, ugyanis hollywoodi otthona szintén szellemjárta volt. Kiderült, hogy a házi szellem, aki ott tartózkodott, a Madame Blue nevet használta.

Nem álltam semmilyen szer befolyása alatt, de mindig éreztem, hogy ott van. Nem volt annyira boldog, nem tűnt úgy, hogy ez a szellem nagyon jól szórakozna a házamban, szóval eldöntöttem, hogy beszélek vele és megmondom neki, hogy az én házam. Kinyitottam az ajtót, és azt mondtam neki: »Bárhol lehetsz, ahol csak szeretnél itt, de ez az én házam és nem megyek sehová«.

Ezután arról is beszámolt, hogy barátai is érzékelték a szellem jelenlétét.

Heteken keresztül bárki, aki átjött hozzám, elmondta, hogy szerinte van valaki a lenti szobában, van ott valami. Pedig az volt a kedvenc szobám.

Aztán egyre ritkábban bukkant fel a szellem, majd végleg eltűnt a házából.

Miley Cyrus

Miley Cyrus két évvel ezelőtt arról mesélt, hogy egyszer autózás közben észrevett egy furcsa repülőt, amit szerinte űrlények vezettek. Az interjúban elmondta, hogy egy pillanatra farkasszemet nézett egy földönkívülivel, ami után napokig sokkos állapotba került. Azt is kifejtette, hogy nem ijedt meg, viszont nem tudta feldolgozni az esetet. Az ufókaland mellett más természetfeletti jelenségek megtapasztalásáról is beszélt korábban – az Elle magazinnak úgy fogalmazott, maga sem tudja, miért meséli el ezt a történetet, de állítja, hogy megtörtént.

Londonban voltunk egy bérelt házban, és az ott töltött idő szó szerint rémisztő volt. Őrült álmaim voltak, és komolyan nagyon ijesztő dolgok történtek velünk. Egyik este a húgom a zuhanyzóban állt, mikor hirtelen annyit hallok, hogy sikít. Azonnal odaszaladtam, és kiderült, hogy a vízszabályozó magától elfordult a tűzforró irányba, pedig ő nem tekerte el. Leégette a víz, nagyon vörös volt a bőre utána.

Arról is beszámolt, hogy húga mellett ő is és exférje, Liam Hemsworth is nagyon furcsa dolgokat tapasztaltak, emiatt gyorsan leléptek a szállásról.

Mielőtt ez történt volna vele, én szerintem láttam egy kisfiút, aki a mosdókagylóban üldögél a fürdőszobában, és néz, miközben zuhanyozok. Nagyon megijedtem.

Lucy Hale

A Hazug csajok társasága sorozat sztárjától, Lucy Hale-től sem állnak távol a természetfeletti dolgok, legalábbis saját elmondása szerint tapasztalt már furcsa dolgokat. Például beszámolt arról, hogy szerinte szellem lakik az otthonában.